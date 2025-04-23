EA Forex Scalping

5

EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD.

Signaux

Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix.

Prochain prix : $699.99

Disponible pour MT4 et MT5

Combo recommandé : À utiliser de préférence avec EA US30 Scalper et Nasdaq Algo pour une diversification optimale des investissements.


Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage.

Chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) fixe, adapté à chaque paire.

Les profits sont sécurisés par un Trailing Stop.

Cet EA fonctionne sur comptes réels depuis plus de 6 mois

Réglages compatibles avec le trading de firmes de financement (prop firms)

Inclut un filtre horaire et un filtre d’actualités


Recommandations :

Paires : EURUSD, USDJPY, GBPUSD

Timeframe : H1

Compatible avec tous types de comptes (Raw ou Standard)

Courtier recommandé : ICM Standard ou Raw

Assistance à distance gratuite pour l’installation

À utiliser sur un VPS pour un fonctionnement 24/7

Fonctionne avec tout effet de levier (minimum 1:30)

Commencez par un compte démo

Aucune exigence de dépôt minimum, mais $100 recommandé


À noter :

Cet EA n’utilise pas ChatGPT, ni IA, ni autres technologies fictives.

Il ne garantit pas 100% de gain ni de profits linéaires.

En tant que développeur réel, j’utilise des comptes réels et les pertes ponctuelles font partie du processus.

Merci d’évaluer l’EA sur une période minimale de 3 à 6 mois.

Avis 2
Ibrahim Siraz
693
Ibrahim Siraz 2025.08.07 09:59 
 

Los is one of the few honest sellers on MQL5. I’ve been using her 4 EAs, and all of them have been consistently profitable. None of her EAs are curve-fitted — their live performance is very similar to the backtests. After using them for a few months, I finally decided to write this. This is honestly some of the best you can get on MQL5. Your account won’t blow from a few losses, and it recovers quickly — then continues printing profits. Great work, Los. Keep moving forward!

_ Ming
60
_ Ming 2025.05.01 05:22 
 

Excellent EA, same as other EA from this buyer. Always have frequent TP. Although it may hit SL once for a while, but the SL is tight and the loss is easy to be recovered. Looking forward for long term result.

