Combo recommandé : À utiliser de préférence avec EA US30 Scalper et Nasdaq Algo pour une diversification optimale des investissements.

Disponible pour MT4 et MT5

Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix.

EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD.





Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage.

Chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) fixe, adapté à chaque paire.

Les profits sont sécurisés par un Trailing Stop.

Cet EA fonctionne sur comptes réels depuis plus de 6 mois

Réglages compatibles avec le trading de firmes de financement (prop firms)

Inclut un filtre horaire et un filtre d’actualités