この価格での残りは 10個中の1個 のみ

EA Forex Scalping は、EURUSD・USDJPY・GBPUSDという主要な3通貨ペア専用に設計されたエキスパートアドバイザーです。





グリッド戦略なし、マーチンゲールなし、AIなし、ニューラルネットワークなし、アービトラージなし。

各トレードには通貨ペアごとに異なる固定ストップロス（SL）が設定されています。

利益はトレーリングストップにより確保されます。

プロップファーム対応の設定も可能。

取引時間の制御ができる時間フィルターと、重大ニュース前後に取引を停止するニュースフィルターを搭載。





推奨設定：

通貨ペア：EURUSD, USDJPY, GBPUSD

時間足：H1

口座タイプ：Raw または Standard（ICM Standard または Raw推奨）

リモートでの無料セットアップ支援あり

VPSで24時間稼働を推奨

レバレッジ1:30以上で使用可能

まずはデモ口座でテストすることを推奨

推奨最低入金額：$100





注意事項：

このEAはChatGPTやAIなどの架空技術は使用していません。

100%の勝率や連続した利益を保証するものではありません。

開発者である私はリアル口座で自ら運用しており、損失を被る期間もあります。

まず3〜6ヶ月の運用を見て判断してください。