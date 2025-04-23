EA Forex Scalping
- エキスパート
- Lo Thi Mai Loan
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 3 11月 2025
- アクティベーション: 10
EA Forex Scalping は、EURUSD・USDJPY・GBPUSDという主要な3通貨ペア専用に設計されたエキスパートアドバイザーです。
この価格での残りは 10個中の1個 のみ
次回価格：$699.99
対応プラットフォーム：MT4 / MT5
グリッド戦略なし、マーチンゲールなし、AIなし、ニューラルネットワークなし、アービトラージなし。
各トレードには通貨ペアごとに異なる固定ストップロス（SL）が設定されています。
利益はトレーリングストップにより確保されます。
プロップファーム対応の設定も可能。
取引時間の制御ができる時間フィルターと、重大ニュース前後に取引を停止するニュースフィルターを搭載。
推奨設定：
通貨ペア：EURUSD, USDJPY, GBPUSD
時間足：H1
口座タイプ：Raw または Standard（ICM Standard または Raw推奨）
リモートでの無料セットアップ支援あり
VPSで24時間稼働を推奨
レバレッジ1:30以上で使用可能
まずはデモ口座でテストすることを推奨
推奨最低入金額：$100
注意事項：
このEAはChatGPTやAIなどの架空技術は使用していません。
100%の勝率や連続した利益を保証するものではありません。
開発者である私はリアル口座で自ら運用しており、損失を被る期間もあります。
まず3〜6ヶ月の運用を見て判断してください。
EA has been working on my live account for 3 months. Consistently profitable (even though it caused an initial drawdown when first installed, the losses were recovered in a short period).