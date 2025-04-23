EA Forex Scalping

EA Forex Scalping は、EURUSD・USDJPY・GBPUSDという主要な3通貨ペア専用に設計されたエキスパートアドバイザーです。

グリッド戦略なし、マーチンゲールなし、AIなし、ニューラルネットワークなし、アービトラージなし。

各トレードには通貨ペアごとに異なる固定ストップロス（SL）が設定されています。

利益はトレーリングストップにより確保されます。

プロップファーム対応の設定も可能。

取引時間の制御ができる時間フィルターと、重大ニュース前後に取引を停止するニュースフィルターを搭載。


推奨設定：

通貨ペア：EURUSD, USDJPY, GBPUSD

時間足：H1

口座タイプ：Raw または Standard（ICM Standard または Raw推奨）

リモートでの無料セットアップ支援あり

VPSで24時間稼働を推奨

レバレッジ1:30以上で使用可能

まずはデモ口座でテストすることを推奨

推奨最低入金額：$100


注意事項：

このEAはChatGPTやAIなどの架空技術は使用していません。

100%の勝率や連続した利益を保証するものではありません。

開発者である私はリアル口座で自ら運用しており、損失を被る期間もあります。

まず3〜6ヶ月の運用を見て判断してください。


レビュー 3
Nicholas Arentz
33
Nicholas Arentz 2025.10.09 21:43 
 

EA has been working on my live account for 3 months. Consistently profitable (even though it caused an initial drawdown when first installed, the losses were recovered in a short period).

Ibrahim Siraz
800
Ibrahim Siraz 2025.08.07 09:59 
 

Los is one of the few honest sellers on MQL5. I’ve been using her 4 EAs, and all of them have been consistently profitable. None of her EAs are curve-fitted — their live performance is very similar to the backtests. After using them for a few months, I finally decided to write this. This is honestly some of the best you can get on MQL5. Your account won’t blow from a few losses, and it recovers quickly — then continues printing profits. Great work, Los. Keep moving forward!

_ Ming
60
_ Ming 2025.05.01 05:22 
 

Excellent EA, same as other EA from this buyer. Always have frequent TP. Although it may hit SL once for a while, but the SL is tight and the loss is easy to be recovered. Looking forward for long term result.

