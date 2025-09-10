Crystal Algo Pro MT4 EA

CRYSTAL ALGO PRO — MT4 Uzman Danışman

■ Genel Bakış

MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/136197

Crystal Algo Pro, XAUUSD, majör Forex pariteleri ve bazı kripto enstrümanları (broker desteğine bağlı) için kurumsal seviye, yapay zekâ destekli bir Uzman Danışmandır (EA).

Geleneksel martingale’in ötesine geçen gelişmiş algoritmik kurtarma sistemi entegre eder: dinamik katmanlama, volatilite tabanlı filtreler ve mantıksal çıkış yönetimi kullanır. Kurtarma sadece uygun koşullarda devreye girer ve kriterler sağlandığında tüm sepet kontrollü kârla kapatılır.

■ Algoritma + Yapay Zekâ Mantığı

Piyasa Koşulu Filtresi: volatilite, spread ve trendleri izleyerek en uygun giriş ve kurtarma anlarını seçer (zone-recovery mantığı). MQL4 ile uygulanır.

Adaptif Lot Ölçekleme: sabit katlama yerine sermayeye dayalı lot yönetimi; emir aralığı piyasa yapısına göre uyarlanır.

Cluster Exit Engine: işlemleri sepet olarak yönetir, hedeflenen kârda birlikte kapatır → drawdown zirveleri azalır.

Sermaye Koruma Katmanı: günlük/haftalık drawdown limitleri, pozisyon sınırlamaları, olumsuz piyasalarda koruma.

Çevresel Farkındalık: sembol volatilitesi ve piyasa rejimine gerçek zamanlı uyum.

Süreklilik Özelliği: terminal/sistem yeniden başlatıldığında durum otomatik kaydedilir ve geri yüklenir.

■ Sistem Gereksinimleri

Platform: MetaTrader 4

Hesap Türü: ECN/RAW önerilir

Bağlantı: Normal PC/laptop yeterlidir; VPS isteğe bağlı

Başlangıç sermayesi önerisi:

≥ 5.000 $ tek parite için (ideali ≥ 10.000 $)

≥ 10.000 $ çoklu parite veya BTC/USD için

Kaldıraç: 1:1000+ önerilir

■ Hızlı Başlangıç (MT4)

AutoTrading’i etkinleştirin (yeşil olmalı). Tools → Options → Expert Advisors kısmında “Allow automated trading” işaretleyin, gerekiyorsa “Allow DLL imports”. EA’yı her sembol için bir grafiğe ekleyin. Inputs → AI_Access_Mode = ON. Manuel ayar gerekmez — otomatik optimizasyon açık.

■ Öne Çıkan Özellikler

Yeni nesil Smart Martingale — sadece kontrollü koşullarda çalışır.

Otomatik parite algılama & parametre ayarlama — gerçek plug-and-play.

Hafif kod — arayüzde gecikme yok.

Standart internet ile 24/7 stabil çalışma.

BTC ve yüksek volatilite varlıklarında güvenli kullanım (önerilen sermaye ile).

Hızlı kazanç değil, sürdürülebilir büyüme için tasarlandı.

■ Kullanım Önerileri

Demo/cent hesapla başlayın.

Başta düşük riskli ayarları kullanın.

Gerçek hesapta istikrarlı sonuç aldıktan sonra riski artırın.

Geniş backtest + canlı forward test yapın.

■ Destek & Dokümantasyon

Sorularınız mı var? Ürün sayfasındaki “Yorumlar” sekmesini veya MQL5 özel mesajlarını kullanın.

Not: Kiralama/satın alma sonrası bana yazın, kurulum rehberi, önerilen setler ve ileri düzey ipuçlarını içeren tam Kullanıcı Kılavuzunu alabilirsiniz.

■ Risk Uyarısı

Forex, Metal, CFD veya Kripto ticareti yüksek risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Crystal Algo Pro “hızlı zengin olma” aracı değildir; disiplinli, kurallara dayalı işlem için tasarlanmıştır. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye kullanın ve canlıya geçmeden önce kapsamlı test yapın.

■ Anahtar Kelimeler (SEO)

MT4 EA, MetaTrader 4 robot, otomatik işlem sistemi, algoritmik trading, Forex robotu, Altın EA MT4, XAUUSD EA, kripto EA, çoklu sembol EA, ECN işlem, düşük spread broker, VPS, risk yönetim EA, sermaye koruma, drawdown kontrol, AI Altın EA, Neural Bot, Smart Money EA, scalping EA, intraday EA, swing EA.



