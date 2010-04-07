VWAP for Scalpers MT5

Scalperler için VWAP

Hızlı, kesin scalp'ler için oturum farkında VWAP çizgileri.

⚙️ Girdiler (MT4/MT5)

  • Enable_Hourly_VWAP: Saatlik VWAP'ı etkinleştir.
  • Enable_Asia_VWAP: Asya oturumu VWAP'ını etkinleştir.
  • Enable_Europe_VWAP: Avrupa oturumu VWAP'ını etkinleştir.
  • Enable_NA_VWAP: Kuzey Amerika oturumu VWAP'ını etkinleştir.
  • Enable_Extended_VWAP: Genişletilmiş oturum VWAP'ını etkinleştir.
  • Enable_Daily_VWAP: Günlük VWAP'ı etkinleştir.

Asya Oturumu (GMT)

  • Session_Asia_Start_Hour: Asya oturumu başlangıç saati.
  • Session_Asia_End_Hour: Asya oturumu bitiş saati.

Avrupa Oturumu (GMT)

  • Session_Europe_Start_Hour: Avrupa oturumu başlangıç saati.
  • Session_Europe_End_Hour: Avrupa oturumu bitiş saati.

Kuzey Amerika Oturumu (GMT)

  • Session_NA_Start_Hour: Kuzey Amerika oturumu başlangıç saati.
  • Session_NA_End_Hour: Kuzey Amerika oturumu bitiş saati.

🎯 Neler yapar

  • Saatlik, oturum (Asya/Avrupa/Kuzey Amerika/Genişletilmiş) ve günlük VWAP'ı çizerek net bir önyargı sağlar.
  • Girişleri pazar zamanlaması ile hizalamak için oturum bağlamını gösterir.
  • MT4 ve MT5 sürümleri mevcuttur; yalnızca grafik oluşturma.


Yazarın diğer ürünleri
Draw on chart MT5
Hispraise Chinedum Abraham
2 (1)
Göstergeler
Tanıtım: Grafiklerde Yaratıcılığınızı Serbest Bırakın - "Çizim Yapma Göstergesi"! Analiz yaparken grafiklerinizi not almakta zorlanmaktan, analizinizi anlamlı hale getirmekten veya fikirlerinizi etkili bir şekilde iletmekten sıkıldınız mı? Artık daha fazla aramanıza gerek yok! Sizlere, grafiklerinizde sadece birkaç tıklama veya kalem darbesi ile kolayca çizim yapmanıza ve not almanıza olanak sağlayan devrim niteliğinde bir araç olan "Çizim Yapma Göstergesi"ni sunmaktan heyecan duyuyoruz. Yara
FREE
Ultimate Dynamic Levels
Hispraise Chinedum Abraham
4.7 (10)
Göstergeler
Şu anda tatil indiriminde $399! Fiyatlar gelecekte artabilir. Aşağıdaki açıklamayı okuyun!  Ultimate Sniper Dashboard için EN İYİ Giriş Göstergesi olan Ultimate Dynamic Levels ile tanışın! Son derece Düşük Riskli zamanında girişler ve yüksek RR!!! Ultimate Sniper Dashboard'u BURADA bulabilirsiniz. Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel tüccarlar için en önemli yetenek, bir piyasanın tam olarak nereye ve ne zaman dönme olasılığının en yüksek olduğunu ve güvenli bir şekilde nasıl girileceğini v
Draw on chart MT4
Hispraise Chinedum Abraham
Göstergeler
Tanıtım: Grafiklerde Yaratıcılığınızı Serbest Bırakın - "Çizim Yapma Göstergesi"! Analiz yaparken grafiklerinizi not almakta zorlanmaktan, analizinizi anlamlı hale getirmekten veya fikirlerinizi etkili bir şekilde iletmekten sıkıldınız mı? Artık daha fazla aramanıza gerek yok! Sizlere, grafiklerinizde sadece birkaç tıklama veya kalem darbesi ile kolayca çizim yapmanıza ve not almanıza olanak sağlayan devrim niteliğinde bir araç olan "Çizim Yapma Göstergesi"ni sunmaktan heyecan duyuyoruz. Yara
FREE
History Data Downloader
Hispraise Chinedum Abraham
Göstergeler
Piyasa izlemede bulunan tüm döviz çiftleri için eksik verileri indirir. EA'ları ve stratejileri geriye dönük test etmek ve tüm geçmişi tek tek indirmek yerine bir kerede indirmek için çok kullanışlıdır. Gösterge, seçilen döviz çiftleri için tüm geçmiş veriler indirilene kadar çalışacaktır. Göstergenin birden fazla seçeneği vardır: 1. Tek çift için verileri indirin 2. Yalnızca mevcut çift için indirin 3. Seçilen çiftler için indirme 4. Market saatindeki tüm çiftler için indirin
FREE
Sync Scroller for MT4
Hispraise Chinedum Abraham
5 (3)
Göstergeler
Bu gösterge, göstergenin bağlı olduğu grafiği kaydırdığınızda birden çok grafiği aynı anda kaydırır. Çoklu zaman dilimi stratejilerini, çoklu çift stratejilerini geriye dönük test etmek, aynı anda birden fazla grafiği izlemek ve birkaç piyasanın aynı anda tarihsel olarak nasıl performans gösterdiğini görmek için geriye bakmak için kullanışlıdır. Gösterge hafiftir ve aynı anda 99 grafiğe kadar hareket etmek için kullanılabilir.
Ultimate Sniper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
4.82 (22)
Göstergeler
İndirimli fiyatı 299$! Fiyatlar gelecekte artabilir! Aşağıdaki açıklamayı okuyun! Ultimate Sniper Dashboard için En İyi Giriş Sistemi: NIHAI DINAMIK SEVIYELER. (Lütfen Ürünlerimi Kontrol Edin) Ultimate Sniper Dashboard, MT4 çoklu para birimi test limitleri nedeniyle SADECE canlı piyasalarda çalışır. Ultimate-Sniper Dashboard ile tanışın! Hem HA-Sniper hem de MA-Sniper içeren en iyimiz. ve birçok özel mod. Ultimate Sniper Dashboard mutlak bir canavar! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için
InstaScalper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
Göstergeler
Hiç hızlı bir şekilde anında 5 - 10 pip'e ihtiyacınız oldu mu?  Sizin için güçlü bir çözüm geliştirdik. Önemli - Aşağıdaki açıklamayı okuyun!  Karşınızda InstaScalper Dash. İşlem gününün HERHANGİ bir saatinde, hatta piyasa kapanışından hemen önce bile size birkaç pip vermesi GARANTİ EDİLEN gerçek bir algoritmik canavar! Hem acemi hem de uzman tüccarlar için kullanışlıdır, yapmanız gereken tek şey basittir. Anında birkaç pip için Güçlü bir Para Birimi ile Zayıf bir Para Birimi Ortalamasını eş
Custom Ultimate Sniper Dashboard
Hispraise Chinedum Abraham
5 (2)
Yardımcı programlar
Bu Özel Ultimate Sniper Dashboard, orijinal Ultimate Sniper Dashboard göstergesine yapılan bir EA yükseltmesidir. Birlikte çalıştığınız bir varlık sınıfındaki bir eğilimin gerçek doğasını yakalamasını sağlamak için 98'e kadar farklı algoritma ile çalışır. Birkaç ay boyunca müşterilerimizin çoğundan aldığımız birçok öneri ve tavsiyeye doğrudan bir yanıttır.   Bu özel sürüm tamamen özelleştirilebilir. 98 ayrı özel algoritma tarafından desteklenmektedir. Çok güzel görsel arayüz sayesinde herhangi b
Click Trade Manager
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Yardımcı programlar
Click trade manager şimdiye kadarki en iyi ürünümüz! Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel prop firması tüccarları için en iyi çözüm! FTMO/MFF prop firmanızı veya kişisel hesaplarınızı düşüş limitlerini ihlal etmekten koruyun. EA tüm işlemleri otomatik olarak kapatır, böylece düşüş sınırlarınıza asla ulaşmazlar. Bir işlemin düşüş limitinizi aşması durumunda sizi uyarır. Kâr hedefinize ulaşıldığında işlemleri otomatik olarak kapatır. Sihirli sayıları komisyoncudan gizlemek için ayarlanabilir.
VWAP for Scalpers MT4
Hispraise Chinedum Abraham
Göstergeler
Scalperler için VWAP Hızlı, kesin scalp'ler için oturum farkında VWAP çizgileri. ️ Girdiler (MT4/MT5) Enable_Hourly_VWAP: Saatlik VWAP'ı etkinleştir. Enable_Asia_VWAP: Asya oturumu VWAP'ını etkinleştir. Enable_Europe_VWAP: Avrupa oturumu VWAP'ını etkinleştir. Enable_NA_VWAP: Kuzey Amerika oturumu VWAP'ını etkinleştir. Enable_Extended_VWAP: Genişletilmiş oturum VWAP'ını etkinleştir. Enable_Daily_VWAP: Günlük VWAP'ı etkinleştir. Asya Oturumu (GMT) Session_Asia_Start_Hour: Asya oturumu başlangıç
FREE
Ultimate Dynamic Levels MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Göstergeler
Şu anda tatil indiriminde $399! Fiyatlar gelecekte artabilir. Aşağıdaki açıklamayı okuyun!   Ultimate Sniper Dashboard için EN İYİ Giriş Göstergesi olan Ultimate Dynamic Levels ile tanışın! Son derece Düşük Riskli zamanında girişler ve yüksek RR!!! Ultimate Sniper Dashboard'u BURADA bulabilirsiniz. Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel tüccarlar için en önemli yetenek, bir piyasanın tam olarak nereye ve ne zaman dönme olasılığının en yüksek olduğunu ve güvenli bir şekilde nasıl girileceğini
Custom Ultimate Sniper Dashboard MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Yardımcı programlar
Bu Özel Ultimate Sniper Dashboard, orijinal Ultimate Sniper Dashboard göstergesine yapılan bir EA yükseltmesidir. Birlikte çalıştığınız bir varlık sınıfındaki bir eğilimin gerçek doğasını yakalamasını sağlamak için 98'e kadar farklı algoritma ile çalışır. Birkaç ay boyunca müşterilerimizin çoğundan aldığımız birçok öneri ve tavsiyeye doğrudan bir yanıttır.   Bu özel sürüm tamamen özelleştirilebilir. 98 ayrı özel algoritma tarafından desteklenmektedir. Çok güzel görsel arayüz sayesinde herhangi b
Click Trade Manager MT5
Hispraise Chinedum Abraham
Yardımcı programlar
Click trade manager şimdiye kadarki en iyi ürünümüz! Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel prop firması tüccarları için en iyi çözüm! FTMO/MFF prop firmanızı veya kişisel hesaplarınızı düşüş limitlerini ihlal etmekten koruyun. EA tüm işlemleri otomatik olarak kapatır, böylece düşüş sınırlarınıza asla ulaşmazlar. Bir işlemin düşüş limitinizi aşması durumunda sizi uyarır. Kâr hedefinize ulaşıldığında işlemleri otomatik olarak kapatır. Sihirli sayıları komisyoncudan gizlemek için ayarlanabilir.
MT5 TickChart with History
Hispraise Chinedum Abraham
Yardımcı programlar
MT5 TickChart Geçmişli MT5'te hassas yürütme için temiz bir tick tabanlı grafik gösterir. ️ Girdiler TicksPerCandle: Barda başına tik. InpSourceSymbol: Kaynak sembolü (boş = mevcut). MaxCandlesHistory: Max. tutulan barlar. InitialTicksToLoad: Ön yüklenecek tikler. ChartDisplayMode: Çizgi / Barlar / Mumlar. EnableAutoScroll: Son barı takip et. Neler yapar Seçilen sembol için canlı bir tick grafiği oluşturur ve görüntüler. Son tick geçmişini ön yükler ve gerçek zamanlı olarak güncellemeleri a
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt