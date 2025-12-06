Ultimate MACD Pro and Smart Histogram

Ultimate MACD MTF Pro, klasik MACD'nin modern ticaret için yeniden tasarlanmış, güçlü ve güncellenmiş bir sürümüdür. Bu indikatör size Çoklu Zaman Dilimli (MTF) MACD, dinamik histogram renkleri, sinyal kesişim işaretleri ve momentuma dayalı akıllı çizgi rengi değişimleri sunar. Net sinyaller, erken trend tespiti ve profesyonel düzeyde görsel netlik isteyen yatırımcılar için üretilmiştir.

⭐ Temel Özellikler

📌 Çoklu Zaman Dilimli MACD (MTF) Mevcut grafik zaman dilimi arasında kolayca geçiş yapın veya daha yüksek bir zaman dilimi seçin (H1, H4, D1…). Yukarıdan aşağıya (top-down) trend onayı için harikadır.

📌 Temiz MACD ve Sinyal Çizgileri – Ayarlanabilir çizgi genişlikleri – MACD sinyali kestiğinde otomatik renk değişimi – Pürüzsüz ve görsel olarak net tasarım

📌 5 Renkli Akıllı Histogram Histogram aşağıdakilere bağlı olarak 5 farklı renge değişir: ✔ Momentum artışı ✔ Momentum düşüşü ✔ Sıfırın üstünde veya altında ✔ Trend değişim yönü Bu, trend gücü ve dönüşler hakkında anında fikir verir.

📌 Kesişim Noktaları (Giriş/Çıkış Yerleri) MACD sinyal çizgisini kestiğinde indikatör temiz noktalar çizer: 🟢 Yeşil Nokta = Boğa (Yükseliş) kesişimi (alış fırsatı) 🔴 Kırmızı Nokta = Ayı (Düşüş) kesişimi (satış fırsatı) Erken dönüşleri tespit etmek için mükemmeldir.

📌 Yüksek Özelleştirilebilir Şunları gösterebilir/gizleyebilirsiniz: MACD çizgisi, Sinyal çizgisi, Histogram, Kesişim noktaları, MTF modu, Renk değişim modları. Ayrıca hızlı/yavaş/sinyal periyotları üzerinde tam kontrol içerir.

🧠 Yatırımcılar Bu İndikatörü Neden Seviyor? ✔ Süper temiz görsel düzen ✔ Güçlü girişleri onaylamaya yardımcı olur ✔ Erken dönüşleri algılar ✔ Scalping, gün içi ve swing trading için mükemmeldir ✔ Repaint yapmaz (Yeniden boyama yok) ✔ Forex, metaller ve kriptoda çalışır

📈 Nasıl Kullanılır Ana trendi bulmak için MTF MACD kullanın. Momentum değişimlerini belirlemek için histogram renk değişimlerini izleyin. Boğa veya ayı MACD kesişim noktalarında işleme girin. Yönü onaylamak için çizgi rengi değişimlerini kullanın. En iyi sonuçlar için yapı, Destek/Direnç (S/R) veya hareketli ortalamalarla birleştirin.

⚡ Repaint Yok – Güvenilir ve Doğru Tüm hesaplamalar kapanmış mum değerlerini kullanır. Hiçbir şey yeniden boyanmaz, çizilmez veya kaymaz.

🖥️ Uyumluluk ✔ Tüm semboller ✔ Tüm zaman dilimleri