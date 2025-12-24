Trend Flow PRO

TREND FLOW PRO, piyasanın gerçekten yön değiştirdiği noktaları belirlemeye yardımcı olur. Gösterge, trend dönüşlerini ve büyük piyasa katılımcılarının yeniden piyasaya girdiği bölgeleri vurgular.

Grafikteki BOS işaretleri, gerçek trend değişimlerini ve üst zaman dilimlerinin önemli seviyelerini temsil eder. Gösterge verileri yeniden çizilmez ve her mum kapandıktan sonra grafikte kalır.

Göstergenin ana bileşenleri:

BOS FLOW – trend dalgaları ve gerçek trend değişimleri. Büyük piyasa katılımcılarının girişlerini ve varlıklarının onayını temsil eder (rakamlarla gösterilir).

BOS FILL – mumları trend yönünde renklendirir.
“Büyük oyuncuların” piyasaya girdiği alanları ve trendin değiştiği noktaları işaretler.

Sinyal seviyeleri:

BOS – gücü belirsiz bir katılımcının girişi (çoğunlukla ana trend içindeki bir düzeltme).

Move SL – büyük bir katılımcının pozisyonunu nasıl taşıdığını görsel olarak gösterir. Trader’lar için stop loss ayarlamada referans olarak kullanılabilir.

Super BOS – normal BOS’a göre daha yüksek önceliğe sahip büyük katılımcı girişi. Bazı durumlarda, onay alındığında BOS, Super BOS’a yükseltilebilir; bu durum renk değişimiyle gösterilir.

Mega BOS – trend yönünü tersine çevirebilecek en büyük piyasa katılımcılarının kilit seviyeleri.

Mega BOS moved – Mega BOS pozisyonunun hareketi ve piyasadaki hakimiyetinin onayı.

STRUCTURE – önemli dip ve tepe noktaları ile en son yapı değişiminin yerini içeren kesin piyasa yapısını gösterir. Min–max düzeltmelerinin numaralandırılması trend süresini ifade eder; numara arttıkça yapı değişimi olasılığı yükselir. Mevcut trend yönü grafiğin ortasında gösterilerek trende karşı işlem yapılmasının önüne geçilir.

MIN MAX – tüm piyasa katılımcılarının tüm girişlerini filtresiz şekilde gösterir ve trend hareketlerinin detaylı analizinde faydalıdır.

Gösterilen tüm veriler ve sinyaller yeniden çizilmez, böylece tam şeffaflık ve güven sağlar.

Gösterge parametreleri yüksek düzeyde özelleştirilebilir olup, görüntüleme renkleri tercihe göre kolayca değiştirilebilir.


