CCI Divergence Scanner Dashboard MT4

CCI Divergence Scanner Dashboard for MT4 , traderların birden fazla döviz çifti ve zaman dilimi üzerinde CCI (Commodity Channel Index) göstergesine dayalı yükseliş ve düşüş sapmalarını verimli bir şekilde tespit etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araçtır. Pazarı sürekli tarayarak ve fırsatları sezgisel bir gösterge panelinde doğrudan sunarak analiz sürecini kolaylaştırır. Gerçek zamanlı uyarılar, özelleştirilebilir ayarlar ve hızlı grafik gezinme özellikleriyle, traderlar manuel grafik geçişi yapmadan yüksek olasılıklı kurulumları hızlıca belirleyebilirler. Birden fazla varlığı aynı anda etkili bir şekilde izlemek isteyen traderlar için idealdir.

Key Features

Çoklu döviz çifti tarama: Birden fazla sembolü gerçek zamanlı olarak izleyin ve anında CCI sapma desenlerini tespit edin.

Sezgisel gösterge paneli: Tüm yükseliş ve düşüş sapma sinyallerini tek bakışta görüntüleyin.

Geçmiş sinyal analizi: Geçmişteki sapma sinyallerini analiz ederek ticaret stratejinizi geliştirin.

Çoklu zaman dilimi desteği: Farklı zaman dilimlerinde fırsatları yakalayın.

Hızlı grafik geçişi: Gösterge panelinden tek tıklamayla grafiklere geçin.

Özelleştirilebilir ayarlar: CCI parametrelerini ayarlayın, zaman dilimlerini seçin ve sinyal filtrelemeleri yapın.

Gerçek zamanlı uyarılar: Yeni sapma sinyali algılandığında anında pop-up, e-posta ve mobil bildirimler alın.

Note: Bu tarayıcı, potansiyel CCI sapma sinyallerini tespit etmek ve bildirmek için tasarlanmıştır. Kullanıcı adına otomatik olarak işlem yapmaz.

