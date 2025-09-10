CCI Divergence Scanner Dashboard MT4

CCI Divergence Scanner Dashboard for MT4 ist ein leistungsstarkes Tool, das Händlern hilft, bullische und bärische Divergenzsignale basierend auf dem CCI (Commodity Channel Index) über mehrere Währungspaare und Zeitrahmen hinweg effizient zu erkennen. Es vereinfacht den Analyseprozess, indem es den Markt kontinuierlich scannt und Chancen direkt auf einem intuitiven Dashboard präsentiert. Mit Echtzeitwarnungen, anpassbaren Einstellungen und nahtloser Chart-Navigation ermöglicht es Händlern, hochwahrscheinliche Setups zu erkennen, ohne manuell zwischen Charts wechseln zu müssen. Ideal für Trader, die mehrere Märkte gleichzeitig effizient überwachen möchten.

Key Features

Multicurrency-Scanning: Überwachen Sie mehrere Symbole in Echtzeit und erkennen Sie sofort CCI-Divergenzmuster.

Übersichtliches Dashboard: Sehen Sie alle bullischen und bärischen Divergenzsignale auf einen Blick.

Historische Signalverfolgung: Analysieren Sie vergangene Signale zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategie.

Unterstützung mehrerer Zeitrahmen: Erkennen Sie Divergenzen auf verschiedenen Zeitebenen.

Schnelle Chartnavigation: Wechseln Sie direkt vom Dashboard per Klick zwischen den Charts.

Anpassbare Einstellungen: Stellen Sie CCI-Parameter, Zeitrahmen und Signalfilter individuell ein.

Echtzeitwarnungen: Erhalten Sie sofortige Popup-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen bei neuen Divergenzsignalen.

Note: Dieses Scanner-Tool dient dazu, potenzielle CCI-Divergenzsignale zu erkennen und zu benachrichtigen. Es führt keine automatischen Trades im Namen des Benutzers aus.

