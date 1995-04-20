CCI Divergence Scanner Dashboard MT4
- 指标
- Biswarup Banerjee
- 版本: 3.0
- 更新: 10 九月 2025
- 激活: 20
CCI Divergence Scanner Dashboard for MT4 是一款强大的工具，旨在帮助交易者在多个货币对和时间框架中识别基于CCI指标（商品通道指数）的看涨和看跌背离信号。它通过持续扫描市场并直接在直观仪表盘上呈现机会，简化了分析过程。通过实时提醒、可定制设置和便捷的图表导航，交易者无需手动切换图表即可发现高概率交易机会。非常适合希望高效监控多种资产并注重精准与速度的交易者。
Key Features
-
多货币扫描：实时监控多个符号，快速检测CCI背离模式。
-
直观仪表盘：在清晰易用的面板上查看所有看涨和看跌背离信号。
-
历史信号分析：分析过去的背离信号，以优化交易策略。
-
多时间框架扫描：在不同时间周期上检测背离，获得更广泛的市场洞察。
-
一键图表加载：直接从仪表盘快速打开包含背离设置的图表。
-
灵活自定义设置：根据个人交易风格调整CCI参数、时间框架和信号过滤器。
-
实时提醒：弹窗、邮件和手机推送通知，及时掌握新信号。
Note: 此扫描器旨在检测和通知潜在的CCI背离信号。它不会代表用户自动下单交易。
Check all my products: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contact me for support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Interested in a free 7-day trial? Feel free to reach out to me via my profile section.