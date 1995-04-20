CCI Divergence Scanner Dashboard MT4
- インディケータ
- Biswarup Banerjee
- バージョン: 3.0
- アップデート済み: 10 9月 2025
- アクティベーション: 20
CCI Divergence Scanner Dashboard for MT4 は、複数の通貨ペアとタイムフレームにわたるCCI（商品チャンネル指数）に基づく強気および弱気のダイバージェンスシグナルを効率的に検出するために設計された強力なツールです。市場を継続的にスキャンし、直感的なダッシュボードにチャンスを直接表示することで、分析プロセスを簡素化します。リアルタイムアラート、カスタマイズ可能な設定、スムーズなチャートナビゲーションにより、トレーダーは手動でチャートを切り替えることなく高確率のセットアップを特定できます。効率的に複数資産を監視したいトレーダーに最適です。
Key Features
複数通貨ペアスキャン：複数のシンボルをリアルタイムで監視し、即座にCCIダイバージェンスパターンを検出。
直感的なダッシュボード：強気と弱気の全ダイバージェンスシグナルを一目で確認可能。
過去シグナル分析：過去のダイバージェンスシグナルを分析して戦略を改善。
マルチタイムフレーム対応：異なる時間軸にわたってダイバージェンスを検出。
ワンクリックチャートナビゲーション：ダッシュボードからワンクリックでチャートを開く。
柔軟なカスタマイズ設定：CCIパラメータ、タイムフレーム、シグナルフィルターを調整可能。
リアルタイムアラート：新しいダイバージェンス検出時にポップアップ、メール、モバイル通知を即座に受信。
Note: このスキャナーは、CCIダイバージェンスシグナルを検出・通知するために設計されています。ユーザーに代わって自動売買を行うものではありません。
