ADX Strategy EA MT5, MetaTrader 5 için tasarlanmış gelişmiş bir otomatik işlem aracıdır ve Ortalama Yön Endeksi (ADX) göstergesini kullanarak trendin gücü ve yönüne dayalı işlem giriş ve çıkışlarını otomatikleştirir. EA, güçlü trendleri tanımlar ve işlemleri yüksek hassasiyetle yürütür, trend takip stratejileri için sağlam bir çözüm sunar. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, hassas giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüketimi ile verimli bir işlem deneyimi sağlar.

Sistem, oturum kontrolü için gün/saat filtreleri içerir ve performans doğrulaması için geçmiş veri testlerini destekler. Gerçek zamanlı bir pano, açık işlemleri, hesap özkaynağını ve sistem metriklerini gösterir, sezgisel giriş menüleri ise yapılandırmayı basitleştirir. Tüm ayarlar için ayrıntılı dokümantasyon sağlanır.

Ayrıntılı dokümantasyon için: Genel Ayarlar/Girdi Kılavuzu | Göstergeler Ayarları/Girdi Kılavuzu | Geri Testler ve Ayar Dosyaları

MT4 sürümünü buradan indirebilirsiniz: ADX Strategy EA MT4

Ana Özellikler:

ADX tabanlı işlem sistemi, özelleştirilebilir parametreler (ADX periyodu, eşik seviyeleri)

Esnek işlem için birden fazla zaman dilimini destekler

Çoklu risk yönetimi seçenekleri: Stop-Loss, Take-Profit, takip eden stoplar

Gelişmiş pozisyon büyüklüğü yönetimi ve drawdown koruması

Kontrollü işlem oturumları için zaman/gün filtreleri

Gerçek zamanlı izleme panosu

Açılır pencere, e-posta ve anlık bildirimler

7/24 çalışma için MQL5 VPS ile uyumlu

Not: ADX Strategy EA MT5, ADX tabanlı trend takip stratejileri kullanan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Yapılandırılmış stratejilere dayalı olarak işlemleri yürütmek için tasarlanmıştır, ancak kâr garantisi vermez.

Önemli Tavsiye:

Bu profesyonel bir işlem aracıdır, garantili kâr sistemi değildir. Normal piyasa dalgalanmalarını bekleyin:

Önce bir demo hesabında test edin

Düşük riskle başlayın (işlem başına %0,5-1)

Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi kullanın

Düzenli güncellemeler ve optimize edilmiş ayar dosyaları üç ayda bir yayınlanır. En son öneriler için yukarıdaki dokümantasyon bölümündeki MQL5 Blogunu kontrol edin.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın。



