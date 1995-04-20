CCI Divergence Scanner Dashboard MT4

CCI Divergence Scanner Dashboard for MT4 é uma poderosa ferramenta projetada para ajudar os traders a identificar sinais de divergência altista e baixista baseados no indicador CCI (Commodity Channel Index) em múltiplos pares de moedas e prazos gráficos. Ela simplifica o processo de análise ao escanear continuamente o mercado e apresentar oportunidades diretamente em um painel intuitivo. Com alertas em tempo real, configurações personalizáveis e navegação ágil entre gráficos, os traders podem identificar setups de alta probabilidade sem a necessidade de trocar de gráfico manualmente. Ideal para quem deseja monitorar vários ativos com eficiência, focando em precisão e velocidade.

Key Features

Escaneamento multimoeda: Monitore vários símbolos em tempo real e detecte padrões de divergência CCI instantaneamente.

Painel intuitivo: Visualize todos os sinais de divergência altistas e baixistas de forma clara e organizada.

Análise histórica de sinais: Estude sinais passados para aprimorar sua estratégia de negociação.

Suporte a múltiplos períodos: Detecte divergências em diferentes prazos gráficos para melhor visão de mercado.

Navegação rápida por gráficos: Acesse os gráficos com divergências detectadas com apenas um clique no painel.

Configurações flexíveis: Ajuste parâmetros do CCI, selecione timeframes e filtre sinais conforme sua preferência.

Alertas em tempo real: Receba notificações por popup, email e push no celular sempre que novos sinais forem detectados.

Note: Este scanner foi desenvolvido para detectar e notificar potenciais sinais de divergência CCI. Não realiza operações automaticamente em nome do usuário.

