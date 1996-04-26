CCI Divergence Scanner Dashboard MT4

CCI Divergence Scanner Dashboard for MT4 는 여러 통화쌍과 다양한 시간대에 걸쳐 CCI(Commodity Channel Index)를 기반으로 한 강세 및 약세 다이버전스 신호를 효율적으로 감지할 수 있도록 설계된 강력한 도구입니다. 직관적인 대시보드에서 시장을 지속적으로 스캔하여 기회를 제공함으로써 분석 과정을 간소화합니다. 실시간 알림, 맞춤형 설정, 빠른 차트 이동 기능을 통해 거래자는 수동 차트 전환 없이 고확률 세팅을 신속하게 찾을 수 있습니다. 여러 자산을 효과적으로 모니터링하고자 하는 적극적인 트레이더에게 이상적입니다.

Key Features

멀티통화 스캔: 여러 심볼을 실시간으로 모니터링하고 즉시 CCI 다이버전스 패턴을 감지합니다.

직관적인 대시보드: 모든 강세 및 약세 다이버전스 신호를 한눈에 확인할 수 있습니다.

과거 신호 분석: 과거 다이버전스 신호를 분석하여 거래 전략을 향상시킵니다.

멀티타임프레임 지원: 다양한 시간 프레임에서 기회를 포착합니다.

빠른 차트 이동: 대시보드에서 클릭 한 번으로 해당 차트로 이동합니다.

맞춤형 설정: CCI 매개변수, 시간대 및 신호 필터를 사용자 스타일에 맞게 조정합니다.

실시간 알림: 새로운 다이버전스 신호가 감지될 때 팝업, 이메일, 모바일 푸시 알림을 즉시 수신합니다.

Note: 이 스캐너는 잠재적 CCI 다이버전스 신호를 감지하고 알리기 위해 설계되었습니다. 사용자를 대신하여 자동으로 거래를 실행하지는 않습니다.

