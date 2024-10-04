CCI Divergence Scanner Dashboard MT4
- Indicatori
- Biswarup Banerjee
- Versione: 3.0
- Aggiornato: 10 settembre 2025
- Attivazioni: 20
CCI Divergence Scanner Dashboard for MT4 è uno strumento potente progettato per aiutare i trader a rilevare in modo efficiente segnali di divergenza rialzista e ribassista basati sull'indicatore CCI (Commodity Channel Index) su più coppie di valute e timeframe. Semplifica il processo di analisi scansionando continuamente il mercato e presentando opportunità direttamente su una dashboard intuitiva. Con avvisi in tempo reale, impostazioni personalizzabili e navigazione rapida tra i grafici, i trader possono identificare configurazioni ad alta probabilità senza dover cambiare manualmente grafico. Ideale per chi vuole monitorare più asset in modo rapido ed efficiente.
Key Features
-
Scansione multicurrency: Monitora più simboli in tempo reale e rileva immediatamente i pattern di divergenza CCI.
-
Dashboard intuitiva: Visualizza tutti i segnali di divergenza rialzisti e ribassisti a colpo d’occhio.
-
Analisi storica dei segnali: Studia i segnali passati per migliorare la tua strategia di trading.
-
Supporto multi-timeframe: Cattura opportunità su diversi intervalli temporali.
-
Navigazione rapida tra grafici: Accedi ai grafici rilevanti con un solo clic dalla dashboard.
-
Impostazioni personalizzabili: Regola i parametri del CCI, seleziona timeframe e filtra i segnali in base alle tue preferenze.
-
Avvisi in tempo reale: Ricevi popup, email e notifiche push mobile quando viene rilevato un nuovo segnale.
Note: Questo scanner è progettato per rilevare e notificare segnali di divergenza CCI potenziali. Non effettua operazioni automatiche per conto dell'utente.
Interested in a free 7-day trial? Feel free to reach out to me via my profile section.