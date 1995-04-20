CCI Divergence Scanner Dashboard MT4

CCI Divergence Scanner Dashboard for MT4 — это мощный инструмент, предназначенный для помощи трейдерам в определении бычьих и медвежьих дивергенций на основе индикатора CCI (Commodity Channel Index) на нескольких валютных парах и таймфреймах. Он упрощает процесс анализа, непрерывно сканируя рынок и отображая возможности прямо на интуитивно понятной панели. С помощью оповещений в реальном времени, настраиваемых параметров и быстрой навигации по графикам трейдеры могут находить высоковероятностные сетапы без необходимости вручную переключаться между графиками. Идеально подходит для трейдеров, которые хотят эффективно отслеживать множество активов с упором на точность и скорость.

Key Features

Сканирование нескольких валютных пар: Следите за несколькими символами в реальном времени и мгновенно обнаруживайте дивергенции CCI.

Удобная панель управления: Просматривайте все бычьи и медвежьи сигналы дивергенции с одного интуитивно понятного экрана.

Исторический анализ: Изучайте прошлые сигналы дивергенции для улучшения торговых стратегий.

Многофреймовое сканирование: Обнаруживайте дивергенции на разных таймфреймах для более широкого анализа рынка.

Открытие графиков в один клик: Мгновенно открывайте графики с обнаруженной дивергенцией прямо с панели.

Гибкая настройка: Настраивайте параметры CCI, таймфреймы и фильтры сигналов по своему стилю торговли.

Оповещения в реальном времени: Всплывающие окна, электронная почта и push-уведомления мгновенно информируют о новых сигналах.

Note: Этот сканер предназначен для выявления потенциальных сигналов дивергенции CCI. Он не открывает сделки автоматически от имени пользователя.

