CCI Divergence Scanner Dashboard MT4
- Индикаторы
- Biswarup Banerjee
- Версия: 3.0
- Обновлено: 10 сентября 2025
- Активации: 20
CCI Divergence Scanner Dashboard for MT4 — это мощный инструмент, предназначенный для помощи трейдерам в определении бычьих и медвежьих дивергенций на основе индикатора CCI (Commodity Channel Index) на нескольких валютных парах и таймфреймах. Он упрощает процесс анализа, непрерывно сканируя рынок и отображая возможности прямо на интуитивно понятной панели. С помощью оповещений в реальном времени, настраиваемых параметров и быстрой навигации по графикам трейдеры могут находить высоковероятностные сетапы без необходимости вручную переключаться между графиками. Идеально подходит для трейдеров, которые хотят эффективно отслеживать множество активов с упором на точность и скорость.
Key Features
-
Сканирование нескольких валютных пар: Следите за несколькими символами в реальном времени и мгновенно обнаруживайте дивергенции CCI.
-
Удобная панель управления: Просматривайте все бычьи и медвежьи сигналы дивергенции с одного интуитивно понятного экрана.
-
Исторический анализ: Изучайте прошлые сигналы дивергенции для улучшения торговых стратегий.
-
Многофреймовое сканирование: Обнаруживайте дивергенции на разных таймфреймах для более широкого анализа рынка.
-
Открытие графиков в один клик: Мгновенно открывайте графики с обнаруженной дивергенцией прямо с панели.
-
Гибкая настройка: Настраивайте параметры CCI, таймфреймы и фильтры сигналов по своему стилю торговли.
-
Оповещения в реальном времени: Всплывающие окна, электронная почта и push-уведомления мгновенно информируют о новых сигналах.
Note: Этот сканер предназначен для выявления потенциальных сигналов дивергенции CCI. Он не открывает сделки автоматически от имени пользователя.
Check all my products: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller
Contact me for support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50
Interested in a free 7-day trial? Feel free to reach out to me via my profile section.