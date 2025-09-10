CCI Divergence Scanner Dashboard MT4

CCI Divergence Scanner Dashboard for MT4 est un outil puissant conçu pour aider les traders à détecter efficacement les signaux de divergence haussière et baissière basés sur le CCI (Commodity Channel Index) à travers plusieurs paires de devises et unités de temps. Il simplifie le processus d'analyse en scannant en continu le marché et en présentant les opportunités directement sur un tableau de bord intuitif. Grâce aux alertes en temps réel, aux paramètres personnalisables et à la navigation rapide entre les graphiques, les traders peuvent identifier des configurations à haute probabilité sans changer manuellement de graphique. Parfait pour les traders souhaitant surveiller plusieurs actifs simultanément de manière efficace.

Key Features

Scan multi-devises: Surveillez plusieurs symboles en temps réel et détectez instantanément les modèles de divergence CCI.

Tableau de bord intuitif: Visualisez tous les signaux de divergence haussiers et baissiers d'un seul coup d'œil.

Analyse historique des signaux: Étudiez les signaux passés pour affiner votre stratégie de trading.

Support multi-unités de temps: Détectez les divergences sur différents horizons temporels.

Navigation rapide entre graphiques: Accédez instantanément aux graphiques depuis le tableau de bord.

Paramètres personnalisables: Ajustez les paramètres du CCI, sélectionnez les unités de temps et appliquez des filtres selon vos préférences.

Alertes en temps réel: Recevez des notifications instantanées par popup, email et push mobile en cas de nouveau signal.

Note: Ce scanner est conçu pour détecter et notifier les signaux potentiels de divergence CCI. Il n'exécute pas de transactions automatiquement au nom de l'utilisateur.

Check all my products: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contact me for support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interested in a free 7-day trial? Feel free to reach out to me via my profile section.



