CCI Divergence Scanner Dashboard MT4

CCI Divergence Scanner Dashboard for MT4 es una potente herramienta diseñada para ayudar a los traders a identificar señales de divergencia alcista y bajista basadas en el indicador CCI (Commodity Channel Index) en múltiples pares de divisas y marcos temporales. Simplifica el proceso de análisis escaneando continuamente los mercados y presentando oportunidades directamente en un panel intuitivo. Con alertas en tiempo real, configuraciones personalizables y navegación rápida entre gráficos, los traders pueden detectar configuraciones de alta probabilidad sin necesidad de cambiar de gráfico manualmente. Ideal para quienes desean monitorear múltiples activos de manera eficiente y con precisión.

Key Features

Escaneo multimoneda: Supervise múltiples símbolos en tiempo real y detecte patrones de divergencia CCI instantáneamente.

Panel intuitivo: Visualice todas las señales de divergencia alcistas y bajistas de manera clara.

Análisis histórico: Revise señales pasadas de divergencia para perfeccionar su estrategia de trading.

Escaneo multi-temporal: Detecte divergencias en diferentes marcos temporales.

Carga de gráficos en un clic: Abra instantáneamente los gráficos desde el panel con la configuración de divergencia detectada.

Configuración flexible: Ajuste parámetros del CCI, seleccione marcos temporales y filtre señales según su estilo de trading.

Alertas en tiempo real: Reciba notificaciones emergentes, correos electrónicos y avisos push instantáneamente cuando surja una nueva señal.

Note: Este escáner identifica posibles señales de divergencia de CCI. No realiza operaciones automáticamente en nombre del usuario.

