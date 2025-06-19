SwiftCap Master EA

5

SwiftCap Master EA , birden fazla yüksek volatiliteli piyasada işlem yapmak için oluşturulmuş tamamen otomatik bir işlem sistemidir. Altın (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD için optimize edilmiştir .

EA, önemli zirveleri ve dipleri belirleyerek, stratejik kopuş seviyelerinde bekleyen durdurma emirleri yerleştirerek ve işlemleri verimli bir şekilde yönetmek için akıllı takip eden durdurma mantığını kullanarak çalışır. Disiplinli, trendi takip eden yürütme için oluşturulmuştur - risk kontrolü ve istikrarlı büyümeye güçlü bir şekilde odaklanılmıştır.

Download Set Files and Back Test Results         ||        MT4 Version

Signals: Master Portfolio (GOLD, BTCUSD, USTEC, USDJPY Conservative Set files)

Join Our Discord and Test the EA for free: https://linktr.ee/swiftcapeas

Ticaret Özellikleri

  • Desteklenen Enstrümanlar: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD
  • Zaman Dilimi: M5 - M15
  • Önerilen Aracı Kurum: IC Markets (veya dar spread'lere ve güvenilir yürütmeye sahip herhangi bir aracı kurum)
  • Hesap Türü: Hedging tercih edilir
  • Spread Türü: Ham spread'ler veya düşük komisyonlu hesaplar önerilir
  • Minimum Mevduat: 100$
  • EA Ayarları: Her çift için mevcut ayar dosyalarını kullanın. Varsayılan ayarlar Gold için optimize edilmiştir
  • VPS: 7/24 kesintisiz performans için şiddetle önerilir

SwiftCap Master EA'yı Neden Kullanmalısınız?

    • Çoklu Varlık Ticareti: Altın, Kripto, Endeksler ve FX dahil olmak üzere 9 ana sembol için optimize edilmiş setler
    • Akıllı Girişler: Temiz kopuş hareketlerini yakalamak için bekleyen durdurma emirlerini kullanır
    • Dahili Risk Yönetimi: Her işlem sabit bir zarar durdurma ve dinamik bir takip eden zarar durdurma içerir
    • Güvenli Strateji Mantığı: Martingale yok, ızgara yok ve AI tabanlı aşırı uyum yok
    • Büyüme Odaklı: Düşük düşüşle uzun vadeli, sürdürülebilir performans için tasarlanmıştır
    • Güvenilir Uygulama: Ham spread'ler veya komisyonsuz kurulumlar içeren canlı hesaplarda en iyi performansı gösterir
    • Şeffaf ve Esnek: Tamamen şeffaf mantık - kara kutu değil. Farklı brokerlar için ayarlanması ve yeniden optimize edilmesi kolay
    • Tek EA, Çoklu Piyasalar: Tek bir sistemle birden fazla varlığı rahatlıkla alıp satın

    Satın Almadan Önce Deneyin

    Test için mevcut olan ücretsiz demo sürümünü indirin. EA, desteklenen her çift için tamamen optimize edilmiş ön ayarlarla birlikte gelir. Doğru set dosyasını yüklemenin ötesinde ekstra bir yapılandırmaya gerek yoktur - bu da onu deneyimli yatırımcılar için güçlü kılarken yeni başlayanlar için de uygun hale getirir.

    Herhangi bir soru veya sorgu için https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas adresinden bana ulaşmaktan çekinmeyin.

    Risk Açıklaması

    Ticaret, yüksek oynaklık nedeniyle önemli risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Her zaman kaybetmeyi göze alabileceğiniz risk sermayesiyle ticaret yapın ve herhangi bir otomatik ticaret sistemini kullanmadan önce risk toleransınızı göz önünde bulundurun.


    İncelemeler 1
    Andrei Trif
    116
    Andrei Trif 2025.07.22 13:05 
     

    Hi, I don't usually purchase EA's that don't have any reviews and from sellers without any background however I tought I would give this one a shot because of the good results douring backtest. Purchased it and gave it a go for a week . Left it to trade only on XAUUSD and it took from the 17th until today 22nd 4 trades resulting in a profit of almost 5% . All winners. The purchase price is small and the risk is small considering the huge returns it has on backtesting . I think its the real deal. The backtest was done on every tick based on real ticks ( It is broker sensitive .. Roboforex will not work because it has 3 decimals ). Works best with IC Markets and Blackbull. Good luck to all and thanks to the seller .

