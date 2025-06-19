SwiftCap Master EA , birden fazla yüksek volatiliteli piyasada işlem yapmak için oluşturulmuş tamamen otomatik bir işlem sistemidir. Altın (XAUUSD), Bitcoin (BTCUSD), US30, NAS100 (USTEC), SPX500 (US500), DE40, EURUSD, USDJPY ve GBPUSD için optimize edilmiştir .

EA, önemli zirveleri ve dipleri belirleyerek, stratejik kopuş seviyelerinde bekleyen durdurma emirleri yerleştirerek ve işlemleri verimli bir şekilde yönetmek için akıllı takip eden durdurma mantığını kullanarak çalışır. Disiplinli, trendi takip eden yürütme için oluşturulmuştur - risk kontrolü ve istikrarlı büyümeye güçlü bir şekilde odaklanılmıştır.

Ticaret Özellikleri



Desteklenen Enstrümanlar: XAUUSD, BTCUSD, US30, USTEC, US500, DE40, EURUSD, USDJPY, GBPUSD

Zaman Dilimi: M5 - M15

Önerilen Aracı Kurum: IC Markets (veya dar spread'lere ve güvenilir yürütmeye sahip herhangi bir aracı kurum)

Hesap Türü: Hedging tercih edilir

Spread Türü: Ham spread'ler veya düşük komisyonlu hesaplar önerilir

Minimum Mevduat: 100$

EA Ayarları: Her çift için mevcut ayar dosyalarını kullanın. Varsayılan ayarlar Gold için optimize edilmiştir

VPS: 7/24 kesintisiz performans için şiddetle önerilir

SwiftCap Master EA'yı Neden Kullanmalısınız?

Çoklu Varlık Ticareti: Altın, Kripto, Endeksler ve FX dahil olmak üzere 9 ana sembol için optimize edilmiş setler

Akıllı Girişler: Temiz kopuş hareketlerini yakalamak için bekleyen durdurma emirlerini kullanır

Dahili Risk Yönetimi: Her işlem sabit bir zarar durdurma ve dinamik bir takip eden zarar durdurma içerir

Güvenli Strateji Mantığı: Martingale yok, ızgara yok ve AI tabanlı aşırı uyum yok

Büyüme Odaklı: Düşük düşüşle uzun vadeli, sürdürülebilir performans için tasarlanmıştır

Güvenilir Uygulama: Ham spread'ler veya komisyonsuz kurulumlar içeren canlı hesaplarda en iyi performansı gösterir

Şeffaf ve Esnek: Tamamen şeffaf mantık - kara kutu değil. Farklı brokerlar için ayarlanması ve yeniden optimize edilmesi kolay

Tek EA, Çoklu Piyasalar: Tek bir sistemle birden fazla varlığı rahatlıkla alıp satın

Satın Almadan Önce Deneyin

Test için mevcut olan

ücretsiz demo sürümünü

indirin. EA, desteklenen her çift için tamamen optimize edilmiş ön ayarlarla birlikte gelir. Doğru set dosyasını yüklemenin ötesinde ekstra bir yapılandırmaya gerek yoktur - bu da onu deneyimli yatırımcılar için güçlü kılarken yeni başlayanlar için de uygun hale getirir.

Risk Açıklaması

Ticaret, yüksek oynaklık nedeniyle önemli risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Her zaman kaybetmeyi göze alabileceğiniz risk sermayesiyle ticaret yapın ve herhangi bir otomatik ticaret sistemini kullanmadan önce risk toleransınızı göz önünde bulundurun.



