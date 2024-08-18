



SENSE est un système automatisé qui combine des méthodes GANN sélectionnées avec des calculs fractals. Le système nous indique où ouvrir et fermer les transactions. Plus besoin de perdre du temps avec des calculs complexes - SENSE fait tout pour vous. Il suffit d'installer l'indicateur.





Principes de base :





Le marché est haussier lorsque le prix se situe au-dessus des lignes blanches.





Acheter au-dessus des lignes blanches, s'arrêter en dessous

Les lignes vertes sont des objectifs de hausse

Le marché est baissier lorsque le prix est inférieur aux lignes blanches.





Vendre en dessous des lignes blanches, stop au-dessus

Les lignes rouges sont des objectifs de baisse

Les doubles lignes vertes ou rouges indiquent une zone plus forte.





Pourquoi SENSE :





Cibles pour les bénéfices : SENSE fixe automatiquement des objectifs pour la prise de bénéfices, vous aidant ainsi à maximiser votre succès commercial.

Adaptation automatique : L'indicateur se recalcule automatiquement pour n'importe quel horizon temporel, fournissant des signaux précis et fiables sans qu'il soit nécessaire de procéder à des ajustements manuels.





Idéal pour le scalping également.



