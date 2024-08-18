Sense

SENSE est un système automatisé qui combine des méthodes GANN sélectionnées avec des calculs fractals. Le système nous indique où ouvrir et fermer les transactions. Plus besoin de perdre du temps avec des calculs complexes - SENSE fait tout pour vous. Il suffit d'installer l'indicateur.

Principes de base :

Le marché est haussier lorsque le prix se situe au-dessus des lignes blanches.

Acheter au-dessus des lignes blanches, s'arrêter en dessous
Les lignes vertes sont des objectifs de hausse
Le marché est baissier lorsque le prix est inférieur aux lignes blanches.

Vendre en dessous des lignes blanches, stop au-dessus
Les lignes rouges sont des objectifs de baisse
Les doubles lignes vertes ou rouges indiquent une zone plus forte.

Pourquoi SENSE :

Cibles pour les bénéfices : SENSE fixe automatiquement des objectifs pour la prise de bénéfices, vous aidant ainsi à maximiser votre succès commercial.
Adaptation automatique : L'indicateur se recalcule automatiquement pour n'importe quel horizon temporel, fournissant des signaux précis et fiables sans qu'il soit nécessaire de procéder à des ajustements manuels.

Idéal pour le scalping également.

Découvrez la démo !
smso9466eiou 2025.02.23 15:35 
 

it is a very helpful indicator to analysis the market situation, trend , non trend and TP. I applied it on large TF as well as smaller TF.

lauro1956 2025.02.10 11:40 
 

Enigmera's little brother

