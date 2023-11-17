Moving Average Crossover EA MT4

Moving Average Strategy EA MT4, MetaTrader 4 için tasarlanmış sofistike bir otomatik işlem aracıdır ve hareketli ortalama kesişimlerini kullanarak trend dönüşlerini ve potansiyel giriş noktalarını yakalar. Bu uzman danışman, özelleştirilebilir ayarlarla traderlara çok yönlü bir çözüm sunar, işlemlerin hassas bir şekilde yürütülmesini ve sağlam risk yönetimini garanti eder. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, etkili giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüketimi ile sorunsuz bir işlem deneyimi sağlar.

Sistem, oturum kontrolü için gün/saat filtreleri içerir ve performans doğrulaması için geçmiş veri testlerini destekler. Gerçek zamanlı bir pano, açık işlemleri, hesap özkaynağını ve sistem metriklerini gösterir, sezgisel giriş menüleri ise yapılandırmayı basitleştirir. Tüm ayarlar için ayrıntılı dokümantasyon sağlanır.

Ayrıntılı dokümantasyon için: Genel Ayarlar/Girdi Kılavuzu | Göstergeler Ayarları/Girdi Kılavuzu | Geri Testler ve Ayar Dosyaları

MT5 sürümünü buradan indirebilirsiniz: Moving Average Strategy EA MT5

Ana Özellikler:

  • Hareketli ortalama kesişimlerine dayalı işlem sistemi, özelleştirilebilir parametreler (MA dönemleri, türleri)
  • Esnek işlem için birden fazla zaman dilimini destekler
  • Çoklu risk yönetimi seçenekleri: Stop-Loss, Take-Profit, takip eden stoplar
  • Gelişmiş pozisyon büyüklüğü yönetimi ve drawdown koruması
  • Kontrollü işlem oturumları için zaman/gün filtreleri
  • Gerçek zamanlı izleme panosu
  • Açılır pencere, e-posta ve anlık bildirimler
  • 7/24 çalışma için MQL5 VPS ile uyumlu

Not: Moving Average Strategy EA MT4, hareketli ortalamaları kullanarak trend dönüşlerini yakalamak isteyen traderlar için vazgeçilmez bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Yapılandırılmış stratejilere dayalı olarak işlemleri yürütmek için tasarlanmıştır, ancak kâr garantisi vermez.

Önemli Tavsiye:
Bu profesyonel bir işlem aracıdır, garantili kâr sistemi değildir. Normal piyasa dalgalanmalarını bekleyin:

  • Önce bir demo hesabında test edin
  • Düşük riskle başlayın (işlem başına %0,5-1)
  • Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi kullanın
  • Düzenli güncellemeler ve optimize edilmiş ayar dosyaları üç ayda bir yayınlanır. En son öneriler için yukarıdaki dokümantasyon bölümündeki MQL5 Blogunu kontrol edin.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın。


Sito Pons
118
Sito Pons 2025.05.29 08:28 
 

A recent EA, but very well designed and carefully developed. It’s an excellent choice if you have a clear MA Crossover strategy to apply. The author is highly responsive and open to improvements or discussion. I strongly recommend it.

Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Uzman Danışmanlar
Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD;
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
Ticaret stratejilerinizi   Brilliant Reversal Indicator MT5   ile yükseltin, parametrik olmayan kernel regresyonu kullanarak pürüzsüz, uyarlanabilir trend analizi sağlayan son teknoloji bir göstergedir. Nadaraya-Watson tahmincisinden esinlenilen bu araç, fiyat verilerine Gauss kernel yumuşatması uygular, piyasa volatilitesine uyarlanan dinamik zarflar oluşturur ancak geleneksel hareketli ortalamaların aşırı gecikmesi olmadan. TradingView gibi platformlarda yaygın olarak övülen ve dünya çapındaki
Multi Indicator Signal
Biswarup Banerjee
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Multi Indicator Strategy EA MT4, MetaTrader 4 için tasarlanmış, ADX, Bollinger Bantları, CCI, MACD, Hareketli Ortalama, RSI, Stokastik, Awesome Oscillator ve RVI gibi dokuz teknik göstergeyi kullanarak işlem giriş ve çıkışlarını otomatikleştiren sofistike bir işlem aracıdır. Çoklu giriş/çıkış stratejileri ve AND/OR/NA kombinasyon modları dahil geniş özelleştirme seçenekleri sunarak, traderlara benzersiz bir esneklik sağlar. Kapsamlı bir şekilde geri test edilmiş olan bu EA, hassas sinyal üretim
MT5 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
2 (1)
Yardımcı programlar
MT5 Local Trade Copier Pro , MetaTrader 5 için tasarlanmış bir Uzman Danışman olup, bir kaynak MT5 hesabından aynı bilgisayardaki birden fazla MT5 veya MT4 hesabına işlemleri kopyalamak için geliştirilmiştir. Bu araç, müşteri hesaplarına veya portföylere işlemleri çoğaltmak için idealdir ve lot büyüklükleri, stop-loss/take-profit ve ters kopyalama seçenekleri gibi özelleştirilebilir parametreler sunar. Piyasa mantığına dayalı işlem yürütmeden işlem yönetimini basitleştirir ve çeşitli trading iht
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Moving Average Strategy EA MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış sofistike bir otomatik işlem aracıdır ve hareketli ortalama kesişimlerini kullanarak trend dönüşlerini ve potansiyel giriş noktalarını yakalar. Bu uzman danışman, özelleştirilebilir ayarlarla traderlara çok yönlü bir çözüm sunar, işlemlerin hassas bir şekilde yürütülmesini ve sağlam risk yönetimini garanti eder. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, etkili giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüke
Candlestick Pattern Alert MT5
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Ticaret hassasiyetinizi Candlestick Pattern Alert MT5 göstergesiyle yükseltin, anahtar mum formasyonlarını hızla tespit etmek ve gerçek zamanlı uyarılar sunmak için tasarlanmış güçlü bir araç, yüksek olasılıklı kurulumlara traderların tepki vermesini sağlar. 1990'larda Steve Nison tarafından popüler hale getirilen Japon mum çubuğu grafikleri prensiplerine dayanan bu gösterge, Hammer, Doji veya Engulfing gibi formasyonlarla piyasa duyarlılığını çözme yeteneği nedeniyle forex, kripto ve hisse sene
FREE
Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Grid ticaret stratejinizi Grid Trade Manager MT5 ile optimize edin, grid siparişlerinin yerleştirilmesi ve yönetimini otomatikleştirmek için tasarlanmış çok yönlü ücretsiz utilidad EA, 2000'lerde forex topluluklarında popüler hale getirilen zaman test edilmiş grid ticaret yaklaşımından esinlenerek ranging koşullarda piyasa salınımlarından kar elde etme yeteneğiyle. MQL5 ve Forex Factory gibi platformlarda binlerce trader tarafından benimsenen, robust risk kontrolleri ve özelleştirme için, bu ara
FREE
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
SuperTrend Alert MT5 ile piyasa trendlerini ustalıkla yönetin; forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için hassas trend takibi sinyalleri sağlamak üzere tasarlanmış güçlü bir göstergedir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda sağlam trend tespitiyle takdir edilmekte olup, güvenilir giriş ve çıkış noktaları arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Kullanıcılar, SuperTrend sinyallerini fiyat hare
FREE
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Ultimate Trade Panel MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman olup, MQL5 platformunda traderların verimliliğini artırmak ve işlem faaliyetlerini optimize etmek için geliştirilmiştir. Bu araç, kullanıcı dostu özelliklerle günlük işlem görevlerini basitleştirir ve belirli bir işlem mantığına dayanmadan işlemleri yönetmek için güvenilir bir yardımcı olarak hizmet verir. Rekabet avantajı arayan traderlar için tasarlanmış olup, işlem deneyimini optimize etmek için otomasyon ve ris
GG TrendBar
Biswarup Banerjee
Göstergeler
GG TrendBar Göstergesi MT5   ile ticaret hassasiyetinizi yükseltin; ADX ve Parabolic SAR'ı kullanarak 9 farklı zaman diliminde birleştirilmiş trend sinyalleri sunan güçlü bir çoklu zaman dilimi aracı. 2010'ların başında Forex Factory ve MQL5 gibi platformlarda popüler hale gelen ileri trend analizi konseptlerinden doğan bu gösterge, seçilen zaman dilimleri arasında hizalanma gerektirerek gürültüyü filtreleme yeteneğiyle beğeni topladı ve genellikle değişken piyasalarda tek zaman dilimi göstergel
MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.58 (12)
Yardımcı programlar
MT4 Local Trade Copier Pro , MetaTrader 4 için tasarlanmış bir Uzman Danışman olup, bir kaynak MT4 veya MT5 hesabından aynı bilgisayardaki birden fazla MT4 veya MT5 hesabına işlemleri kopyalamak için geliştirilmiştir. Bu araç, müşteri hesaplarına veya portföylere işlemleri çoğaltmak için idealdir ve lot büyüklükleri, stop-loss/take-profit ve ters kopyalama seçenekleri gibi özelleştirilebilir parametreler sunar. Piyasa mantığına dayalı işlem yürütmeden işlem yönetimini basitleştirir ve çeşitli tr
Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Yardımcı programlar
Hedge Trade Manager MT5 ile hedging stratejinizi geliştirin; ters fiyat hareketlerine karşı otomatik hedging işlemleri yapmak için tasarlanmış sofistike bir Uzman Danışman (EA), 2010'larda forex brokerlarının zıt pozisyonlara izin vererek karları sabitleme veya belirsiz trendlerde kayıpları sınırlama tekniklerine dayanıyor. MQL5 ve Forex Factory, Reddit’in r/Forex gibi trading forumlarında esnek konfigürasyonları ve sağlam risk korumaları nedeniyle övülüyor, bu EA, forex ana pariteleri, endeksle
FREE
Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Fiyat eylemi ticaretinizi Higher Highs and Lows MT4 göstergesiyle geliştirin, anahtar salınım noktalarını belirlemek için fraktal analizi kullanan sağlam bir araç, Higher Highs (HH), Lower Highs (LH), Lower Lows (LL) ve Higher Lows (HL) gibi trend tanımlayan pattern'leri tanımlayarak pazar yönüne net içgörüler sağlar. 1900'lerin başındaki Dow Teorisi'nde kök salmış temel fiyat eylemi ilkelerine dayanan ve modern ticarette Al Brooks gibi uzmanlar tarafından "Trading Price Action" serisinde popüle
FREE
Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Consecutive Candle Indicator MT5 ile trend tespit yeteneklerinizi güçlendirin; ardışık boğa veya ayı mum dizilerini tanımlamak için tasarlanmış dinamik bir araçtır ve forex, hisse senedi, kripto para ve emtia piyasalarında trend onayları ve potansiyel dönüşler için zamanında uyarılar sunar. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında kutlanmakta ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda momentum analizini basitleştirme yeteneğiyle övülmekte olup, volatil piyasalarda ne
FREE
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.67 (3)
Göstergeler
Ticaret stratejilerinizi   Nadaraya Watson Envelope Alert MT5   ile yükseltin, parametrik olmayan kernel regresyonu kullanarak pürüzsüz, uyarlanabilir trend analizi sağlayan son teknoloji bir göstergedir. Nadaraya-Watson tahmincisinden esinlenilen bu araç, fiyat verilerine Gauss kernel yumuşatması uygular, piyasa volatilitesine uyarlanan dinamik zarflar oluşturur ancak geleneksel hareketli ortalamaların aşırı gecikmesi olmadan. TradingView gibi platformlarda yaygın olarak övülen ve dünya çapında
Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
Trailing Stop and Breakeven Manager MT5 ile işlem yönetiminizi optimize edin; manuel veya diğer EA'lar tarafından açılan işlemler için stop-loss seviyelerini otomatik olarak ayarlamak üzere tasarlanmış sağlam bir Uzman Danışman (EA), kar koruması ve risk yönetimini sağlar. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile MQL5 forumlarındaki tartışmalarda trailing stop ve breakeven seviyelerinin yönetimindeki hassasiyetiyle öne çıkmakta olup, karları ver
FREE
Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Day and Week Separator MT4 ile işlem analizlerinizi kolaylaştırın; özelleştirilebilir günlük ve haftalık ayırıcı çizgiler çizen sezgisel bir araçtır ve broker saat dilimi farklılıklarıyla başa çıkan traderlar için mükemmeldir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında basitliği ve etkinliğiyle büyük beğeni toplayan bu indikatör, Investopedia ve TradingView gibi platformlarda tartışılan, grafik zaman dilimlerini yerel veya piyasaya özgü saatlerle hizalamada yaygın bir sorunu e
FREE
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
Ticaret hassasiyetinizi Candlestick Pattern Alert MT4 göstergesiyle yükseltin, anahtar mum formasyonlarını hızla tespit etmek ve gerçek zamanlı uyarılar sunmak için tasarlanmış güçlü bir araç, yüksek olasılıklı kurulumlara traderların tepki vermesini sağlar. 1990'larda Steve Nison tarafından popüler hale getirilen Japon mum çubuğu grafikleri prensiplerine dayanan bu gösterge, Hammer, Doji veya Engulfing gibi formasyonlarla piyasa duyarlılığını çözme yeteneği nedeniyle forex, kripto ve hisse sene
FREE
SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
SuperTrend Alert MT4 ile piyasa trendlerini ustalıkla yönetin; forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için hassas trend takibi sinyalleri sağlamak üzere tasarlanmış güçlü bir göstergedir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda sağlam trend tespitiyle takdir edilmekte olup, güvenilir giriş ve çıkış noktaları arayan traderlar için vazgeçilmez bir araçtır. Kullanıcılar, SuperTrend sinyallerini fiyat hare
FREE
RSI strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
RSI Strategy EA MT5 , MetaTrader 5 için tasarlanmış gelişmiş bir otomatik işlem aracıdır ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesini kullanarak aşırı alım ve aşırı satım koşullarına dayalı işlem giriş ve çıkışlarını otomatikleştirir. EA, bu bölgelerde ters işlem ayarlarını destekler ve işlem yönetimi için çok yönlü bir yaklaşım sunar. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, hassas giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüketimi ile verimli bir işlem deneyimi sağla
CCI Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Emtia Kanal Endeksi (CCI) Strateji EA MT5 , Emtia Kanal Endeksi (CCI) tabanlı sağlam bir ticaret stratejisi uygular ve çeşitli piyasa koşullarında hassas giriş ve çıkış kararları için kapsamlı bir şekilde geri test edilmiştir. EA, isteğe bağlı grid kurtarma, hedge ve martingale stratejileri (yapılandırılabilir, varsayılan olarak devre dışı) dahil olmak üzere kapsamlı ticaret yetenekleri sunar. Kırılmalar, ters dönüşler, trend takibi gibi çoklu giriş yöntemleri, göstergelere, zamana veya kâra day
Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
Account Trailing Stop Manager MT5 ile portföyünüzün risk yönetimini geliştirin; MetaTrader 5 üzerinde hesabınızın toplam kârını veya belirli bir sihirli numaraya sahip işlemleri otomatik olarak izlemek ve bir takip stopu gibi yönetmek için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman (EA), mevcut kâr son kâr zirvesinin altına düştüğünde tüm işlemleri kapatır. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex platformlarında dinamik kâr kilitleme mekanizması nedeniyle övülen bu EA, forex, endeksler ve kripto para
FREE
Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Keltner Kanalı Göstergesi MT5   ile ticaret stratejinizi yükseltin; 1960'larda Chester Keltner'in yeniliklerinden ilham alan, üstel hareketli ortalamaları (EMA) ortalama gerçek aralık (ATR) ile birleştirerek dinamik fiyat bantları oluşturan klasik bir volatilite aracı. Dijital çağda yeniden canlanmasından bu yana trader topluluklarında övülen bu gösterge, TradingView ve MQL5 gibi platformlarda çıkışlar ve trend dönüşlerini tespit etmedeki güvenilirliği ile popülerlik kazandı, genellikle daha pür
Bollinger Band Strategy EA MT5
Biswarup Banerjee
Uzman Danışmanlar
Bollinger Bantları Strateji EA MT5 , Bollinger Bantları’nın ters dönüş koşullarına dayalı olarak işlem fırsatlarını yakalamak için tasarlanmış otomatik bir işlem aracıdır. Alt bant yakınında bir boğa ters dönüşü tespit edildiğinde (önceki mum alt bant altında kapanır ve mevcut mum alt bant üstünde kapanır, kırmızı mumdan yeşil muma geçiş yaptığında) alım işlemleri, üst bant yakınında bir ayı ters dönüşü tespit edildiğinde (ters senaryo) satış işlemleri gerçekleştirir. Kapsamlı bir şekilde test e
Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Double top and bottom indicator is a pattern scanning indicator which scans the tops and bottoms using zig zag pattern. When it find price bouncing back from the same point twice after a long trend then it generate arrow signals whenever the last resistance points is broken for double bottom and last support price broken for double top. Unlike other top bottom scanner it does not give only 1 signal. it alerts user when ever the last support /resistance is broker from double top/bottom pattern un
FREE
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
3 (2)
Yardımcı programlar
Close Manager MT5 ile işlem kapatma sürecinizi optimize edin; MetaTrader 5 üzerinde manuel veya diğer EA'lar tarafından açılan işlemlerin çıkışlarını otomatikleştirmek için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışman (EA), traderlara çıkış stratejileri üzerinde hassas kontrol sunar. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi platformlarda çok yönlü ve özelleştirilebilir kapatma kriterleri nedeniyle övülüyor, bu EA, forex, endeksler ve kripto paralar gibi volatil piyasalarda scalperlar, günlük trader
FREE
STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
Yardımcı programlar
STM Trade Panel MT4 ile ticaretinizi kolaylaştırın; MetaTrader 4 üzerinde işlem yürütme ve yönetimini optimize etmek için tasarlanmış kullanıcı dostu bir Uzman Danışman (EA), tek tıkla emir yerleştirme ve özelleştirilebilir kâr ve zarar eşiklerine dayalı otomatik işlem kapatma sunar. MQL5, Forex Factory ve Reddit’in r/Forex platformlarında sezgisel arayüzü ve etkili işlem kontrolü nedeniyle çok beğenilen bu EA, forex, endeksler ve kripto paralar gibi volatil piyasalarda scalperlar, günlük trader
FREE
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Pip Movement Alert MT4 ile piyasa momentumunun önünde olun; birden fazla sembolle hassas pip hareketlerini izlemek ve traderları uyarmak için tasarlanmış çok yönlü bir çoklu para birimi göstergesi, forex, hisse senedi, kripto para ve emtia ticareti için idealdir. Forex Factory ve Reddit’in r/Forex gibi işlem topluluklarında övülmekte ve Investopedia ile TradingView’deki tartışmalarda ani piyasa değişikliklerini tespit etme yeteneğiyle öne çıkmakta olup, hızlı fiyat hareketlerini sermayeye çevirm
FREE
Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Göstergeler
The MT4 indicator that we are describing is designed to provide traders with an alert, notification, and email when Fibonacci levels are crossed. The Fibonacci levels are calculated based on the zigzag indicator, which helps to identify potential trend reversals in the market. When the indicator detects that a price has crossed a Fibonacci level, it will trigger an alert and send a notification to the trader's MT4 mobile app. Additionally, the indicator can be configured to send an email to the
FREE
Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Göstergeler
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
FREE
Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
Göstergeler
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
FREE
Biswarup Banerjee
33766
Geliştiriciden yanıt Biswarup Banerjee 2025.05.29 08:55
Thank you very much for your valuable feedback. I highly appreciate your help with improvement suggestions. I hope to make it more efficient with future discussions.
İncelemeye yanıt