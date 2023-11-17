Moving Average Crossover EA MT4

Moving Average Strategy EA MT4, MetaTrader 4 için tasarlanmış sofistike bir otomatik işlem aracıdır ve hareketli ortalama kesişimlerini kullanarak trend dönüşlerini ve potansiyel giriş noktalarını yakalar. Bu uzman danışman, özelleştirilebilir ayarlarla traderlara çok yönlü bir çözüm sunar, işlemlerin hassas bir şekilde yürütülmesini ve sağlam risk yönetimini garanti eder. Kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan bu EA, etkili giriş yöntemleri, esnek çıkış kuralları ve minimum sistem kaynağı tüketimi ile sorunsuz bir işlem deneyimi sağlar.

Sistem, oturum kontrolü için gün/saat filtreleri içerir ve performans doğrulaması için geçmiş veri testlerini destekler. Gerçek zamanlı bir pano, açık işlemleri, hesap özkaynağını ve sistem metriklerini gösterir, sezgisel giriş menüleri ise yapılandırmayı basitleştirir. Tüm ayarlar için ayrıntılı dokümantasyon sağlanır.

Ayrıntılı dokümantasyon için: Genel Ayarlar/Girdi Kılavuzu | Göstergeler Ayarları/Girdi Kılavuzu | Geri Testler ve Ayar Dosyaları

MT5 sürümünü buradan indirebilirsiniz: Moving Average Strategy EA MT5

Ana Özellikler:

Hareketli ortalama kesişimlerine dayalı işlem sistemi, özelleştirilebilir parametreler (MA dönemleri, türleri)

Esnek işlem için birden fazla zaman dilimini destekler

Çoklu risk yönetimi seçenekleri: Stop-Loss, Take-Profit, takip eden stoplar

Gelişmiş pozisyon büyüklüğü yönetimi ve drawdown koruması

Kontrollü işlem oturumları için zaman/gün filtreleri

Gerçek zamanlı izleme panosu

Açılır pencere, e-posta ve anlık bildirimler

7/24 çalışma için MQL5 VPS ile uyumlu

Not: Moving Average Strategy EA MT4, hareketli ortalamaları kullanarak trend dönüşlerini yakalamak isteyen traderlar için vazgeçilmez bir araçtır, uygulanabilir içgörüler ve kullanıcı dostu bir arayüz sunar. Yapılandırılmış stratejilere dayalı olarak işlemleri yürütmek için tasarlanmıştır, ancak kâr garantisi vermez.

Önemli Tavsiye:

Bu profesyonel bir işlem aracıdır, garantili kâr sistemi değildir. Normal piyasa dalgalanmalarını bekleyin:

Önce bir demo hesabında test edin

Düşük riskle başlayın (işlem başına %0,5-1)

Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi kullanın

Düzenli güncellemeler ve optimize edilmiş ayar dosyaları üç ayda bir yayınlanır. En son öneriler için yukarıdaki dokümantasyon bölümündeki MQL5 Blogunu kontrol edin.

Tüm ürünlerimi inceleyin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için bana ulaşın: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyuyor musunuz? Profil bölümüm aracılığıyla bana ulaşın。



