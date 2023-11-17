Moving Average Crossover EA MT4

Moving Average Strategy EA MT4 — это сложный инструмент автоматической торговли, разработанный для MetaTrader 4, использующий пересечения скользящих средних для захвата разворотов тренда и потенциальных точек входа. Этот экспертный советник предлагает трейдерам универсальное решение с настраиваемыми параметрами, обеспечивая точное исполнение сделок и надежное управление рисками. Тщательно протестированный, он предоставляет эффективные методы входа, гибкие правила выхода и минимальное потребление системных ресурсов для бесперебойной торговли.

Система включает фильтры по дням/времени для контроля сессий и поддерживает тестирование на исторических данных для проверки производительности. Панель мониторинга в реальном времени отображает открытые сделки, баланс счета и метрики системы, а интуитивно понятные меню ввода упрощают настройку. Подробная документация предоставляется для всех настроек.

Для подробной документации: Общее руководство по настройкам | Руководство по настройкам индикаторов | Бэктесты и файлы настроек

Вы можете скачать версию для MT5 здесь: Moving Average Strategy EA MT5

Основные функции:

Торговая система на основе пересечения скользящих средних с настраиваемыми параметрами (периоды MA, типы)

Поддержка нескольких таймфреймов для гибкой торговли

Множественные опции управления рисками: Stop-Loss, Take-Profit, трейлинг-стопы

Расширенное управление размерами позиций и защита от просадок

Фильтры по времени/дням для контроля торговых сессий

Панель мониторинга в реальном времени

Всплывающие окна, email и push-уведомления

Совместимость с MQL5 VPS для работы 24/7

Примечание: Moving Average Strategy EA MT4 — это незаменимый инструмент для трейдеров, стремящихся использовать развороты тренда с помощью скользящих средних, предоставляющий действенные идеи и удобный интерфейс. Он предназначен для выполнения сделок на основе настроенных стратегий, но не гарантирует прибыль.

Важный совет:

Это профессиональный торговый инструмент, а не система гарантированной прибыли. Ожидайте нормальных рыночных колебаний:

Всегда тестируйте на демо-счете сначала

Начинайте с малого риска (0,5-1% на сделку)

Используйте только капитал, который можете позволить себе потерять

Регулярные обновления и оптимизированные файлы настроек выпускаются ежеквартально. Для последних рекомендаций проверяйте блог MQL5 в разделе документации выше.

Ознакомьтесь со всеми моими продуктами: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Хотите попробовать бесплатную 7-дневную версию? Свяжитесь со мной через раздел профиля.



