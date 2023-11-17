Moving Average Crossover EA MT4
Moving Average Strategy EA MT4 — это сложный инструмент автоматической торговли, разработанный для MetaTrader 4, использующий пересечения скользящих средних для захвата разворотов тренда и потенциальных точек входа. Этот экспертный советник предлагает трейдерам универсальное решение с настраиваемыми параметрами, обеспечивая точное исполнение сделок и надежное управление рисками. Тщательно протестированный, он предоставляет эффективные методы входа, гибкие правила выхода и минимальное потребление системных ресурсов для бесперебойной торговли.
Система включает фильтры по дням/времени для контроля сессий и поддерживает тестирование на исторических данных для проверки производительности. Панель мониторинга в реальном времени отображает открытые сделки, баланс счета и метрики системы, а интуитивно понятные меню ввода упрощают настройку. Подробная документация предоставляется для всех настроек.
Для подробной документации: Общее руководство по настройкам | Руководство по настройкам индикаторов | Бэктесты и файлы настроек
Вы можете скачать версию для MT5 здесь: Moving Average Strategy EA MT5
Основные функции:
- Торговая система на основе пересечения скользящих средних с настраиваемыми параметрами (периоды MA, типы)
- Поддержка нескольких таймфреймов для гибкой торговли
- Множественные опции управления рисками: Stop-Loss, Take-Profit, трейлинг-стопы
- Расширенное управление размерами позиций и защита от просадок
- Фильтры по времени/дням для контроля торговых сессий
- Панель мониторинга в реальном времени
- Всплывающие окна, email и push-уведомления
- Совместимость с MQL5 VPS для работы 24/7
Примечание: Moving Average Strategy EA MT4 — это незаменимый инструмент для трейдеров, стремящихся использовать развороты тренда с помощью скользящих средних, предоставляющий действенные идеи и удобный интерфейс. Он предназначен для выполнения сделок на основе настроенных стратегий, но не гарантирует прибыль.
Важный совет:
Это профессиональный торговый инструмент, а не система гарантированной прибыли. Ожидайте нормальных рыночных колебаний:
- Всегда тестируйте на демо-счете сначала
- Начинайте с малого риска (0,5-1% на сделку)
- Используйте только капитал, который можете позволить себе потерять
- Регулярные обновления и оптимизированные файлы настроек выпускаются ежеквартально. Для последних рекомендаций проверяйте блог MQL5 в разделе документации выше.
A recent EA, but very well designed and carefully developed. It’s an excellent choice if you have a clear MA Crossover strategy to apply. The author is highly responsive and open to improvements or discussion. I strongly recommend it.