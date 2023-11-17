Moving Average Crossover EA MT4

Moving Average Strategy EA MT4 es una herramienta de trading automatizada sofisticada diseñada para MetaTrader 4, que aprovecha los cruces de medias móviles para capturar reversiones de tendencia y puntos de entrada potenciales. Este asesor experto ofrece a los traders una solución versátil con configuraciones personalizables, asegurando una ejecución precisa de las operaciones y una gestión robusta de riesgos. Ampliamente probado, proporciona métodos de entrada eficientes, reglas de salida flexibles y un consumo mínimo de recursos del sistema para un trading fluido.

El sistema incluye filtros de día/hora para el control de sesiones y soporta pruebas con datos históricos para validar el rendimiento. Un panel en tiempo real muestra las operaciones abiertas, el capital de la cuenta y las métricas del sistema, mientras que los menús de entrada intuitivos simplifican la configuración. Se proporciona documentación detallada para todas las configuraciones.

Para documentación detallada: Guía de Configuración General | Guía de Configuración de Indicadores | Backtests y Archivos de Configuración

Puedes descargar la versión para MT5 aquí: Moving Average Strategy EA MT5

Características clave:

Sistema de trading basado en cruces de medias móviles con parámetros personalizables (períodos de MA, tipos)

Soporta múltiples marcos temporales para un trading flexible

Múltiples opciones de gestión de riesgos: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops

Gestión avanzada de tamaño de posición y protección contra drawdowns

Filtros de tiempo/día para sesiones de trading controladas

Panel de monitoreo en tiempo real

Notificaciones por ventanas emergentes, correo electrónico y push

Compatible con MQL5 VPS para operar 24/7

Nota: El Moving Average Strategy EA MT4 es una herramienta esencial para traders que buscan capitalizar reversiones de tendencia utilizando medias móviles, ofreciendo información accionable y una interfaz fácil de usar. Está diseñado para ejecutar operaciones basadas en estrategias configuradas, pero no garantiza beneficios.

Consejo importante:

Esta es una herramienta de trading profesional, no un sistema de beneficios garantizados. Espere fluctuaciones normales del mercado:

Siempre pruebe primero en una cuenta demo

Comience con un riesgo bajo (0.5-1% por operación)

Use solo el capital que pueda permitirse perder

Se publican actualizaciones regulares y archivos de configuración optimizados trimestralmente. Para las últimas recomendaciones, consulte el blog de MQL5 en la sección de documentación arriba.

¿Interesado en una prueba gratuita de 7 días? Contáctame a través de mi sección de perfil.



