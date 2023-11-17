Moving Average Crossover EA MT4

5

Moving Average Strategy EA MT4 es una herramienta de trading automatizada sofisticada diseñada para MetaTrader 4, que aprovecha los cruces de medias móviles para capturar reversiones de tendencia y puntos de entrada potenciales. Este asesor experto ofrece a los traders una solución versátil con configuraciones personalizables, asegurando una ejecución precisa de las operaciones y una gestión robusta de riesgos. Ampliamente probado, proporciona métodos de entrada eficientes, reglas de salida flexibles y un consumo mínimo de recursos del sistema para un trading fluido.

El sistema incluye filtros de día/hora para el control de sesiones y soporta pruebas con datos históricos para validar el rendimiento. Un panel en tiempo real muestra las operaciones abiertas, el capital de la cuenta y las métricas del sistema, mientras que los menús de entrada intuitivos simplifican la configuración. Se proporciona documentación detallada para todas las configuraciones.

Para documentación detallada: Guía de Configuración General | Guía de Configuración de Indicadores | Backtests y Archivos de Configuración

Puedes descargar la versión para MT5 aquí: Moving Average Strategy EA MT5

Características clave:

  • Sistema de trading basado en cruces de medias móviles con parámetros personalizables (períodos de MA, tipos)
  • Soporta múltiples marcos temporales para un trading flexible
  • Múltiples opciones de gestión de riesgos: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops
  • Gestión avanzada de tamaño de posición y protección contra drawdowns
  • Filtros de tiempo/día para sesiones de trading controladas
  • Panel de monitoreo en tiempo real
  • Notificaciones por ventanas emergentes, correo electrónico y push
  • Compatible con MQL5 VPS para operar 24/7

Nota: El Moving Average Strategy EA MT4 es una herramienta esencial para traders que buscan capitalizar reversiones de tendencia utilizando medias móviles, ofreciendo información accionable y una interfaz fácil de usar. Está diseñado para ejecutar operaciones basadas en estrategias configuradas, pero no garantiza beneficios.

Consejo importante:
Esta es una herramienta de trading profesional, no un sistema de beneficios garantizados. Espere fluctuaciones normales del mercado:

  • Siempre pruebe primero en una cuenta demo
  • Comience con un riesgo bajo (0.5-1% por operación)
  • Use solo el capital que pueda permitirse perder
  • Se publican actualizaciones regulares y archivos de configuración optimizados trimestralmente. Para las últimas recomendaciones, consulte el blog de MQL5 en la sección de documentación arriba.

Consulta todos mis productos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contáctame para soporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

¿Interesado en una prueba gratuita de 7 días? Contáctame a través de mi sección de perfil.


Comentarios 1
Ponziano Ciampi
240
Ponziano Ciampi 2025.05.29 08:28 
 

A recent EA, but very well designed and carefully developed. It’s an excellent choice if you have a clear MA Crossover strategy to apply. The author is highly responsive and open to improvements or discussion. I strongly recommend it.

Respuesta al comentario