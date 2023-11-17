Moving Average Strategy EA MT4は、MetaTrader 4専用に設計された高度な自動取引ツールで、移動平均線のクロスオーバーを活用してトレンドの反転や潜在的なエントリーポイントを捉えます。このエキスパートアドバイザーは、トレーダーにカスタマイズ可能な設定を備えた多用途のソリューションを提供し、正確な取引実行と堅牢なリスク管理を保証します。広範にバックテストされたこのEAは、効率的なエントリー方法、柔軟なエグジットルール、そして最小限のシステムリソース消費でスムーズな取引を実現します。

このシステムには、セッション制御のための日時フィルターが含まれており、パフォーマンス検証のためのヒストリカルデータテストをサポートしています。リアルタイムダッシュボードは、オープントレード、口座残高、システムメトリクスを表示し、直感的な入力メニューにより設定が簡単です。すべての設定に関する詳細なドキュメントが提供されています。

詳細なドキュメントはこちら：一般設定/入力ガイド | インジケーター設定/入力ガイド | バックテストと設定ファイル

MT5バージョンはこちらでダウンロードできます：Moving Average Strategy EA MT5

主な機能：

移動平均線クロスオーバーベースのトレーディングシステムで、設定可能なパラメーター（MA期間、タイプ）

柔軟なトレーディングのための複数の時間枠をサポート

複数のリスク管理オプション：ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップ

高度なポジションサイズ管理とドローダウン保護

制御されたトレーディングセッションのための時間/日フィルター

リアルタイム監視ダッシュボード

ポップアップ、メール、プッシュ通知

24時間稼働のためのMQL5 VPS互換

注：Moving Average Strategy EA MT4は、移動平均線を利用してトレンドの反転を捉えようとするトレーダーにとって不可欠なツールであり、実行可能な洞察とユーザーフレンドリーなインターフェースを提供します。設定された戦略に基づいて取引を実行するように設計されていますが、利益を保証するものではありません。

重要なアドバイス：

これはプロフェッショナルなトレーディングツールであり、利益を保証するシステムではありません。通常の市場変動を想定してください：

まずデモ口座でテストしてください

小さなリスク（1取引あたり0.5-1%）から始めましょう

失っても問題ない資金のみを使用してください

定期的なアップデートと最適化された設定ファイルは四半期ごとにリリースされます。最新の推奨事項については、上記のドキュメントセクションのMQL5ブログを確認してください。

