Moving Average Crossover EA MT4

5

Moving Average Strategy EA MT4 ist ein ausgeklügeltes automatisiertes Handelswerkzeug, das exklusiv für MetaTrader 4 entwickelt wurde und gleitende Durchschnittskreuzungen nutzt, um Trendumkehrungen und potenzielle Einstiegspunkte zu erfassen. Dieser Expertenberater bietet Tradern eine vielseitige Lösung mit anpassbaren Einstellungen, die präzise Handelsausführung und robustes Risikomanagement gewährleisten. Umfassend getestet, bietet er effiziente Einstiegsmethoden, flexible Ausstiegsregeln und minimalen Systemressourcenverbrauch für reibungsloses Trading.

Das System umfasst Tag-/Zeitfilter zur Sitzungssteuerung und unterstützt Tests mit historischen Daten zur Leistungsvalidierung. Ein Echtzeit-Dashboard zeigt offene Trades, Kontokapital und Systemmetriken an, während intuitive Eingabemenüs die Konfiguration vereinfachen. Für alle Einstellungen wird eine detaillierte Dokumentation bereitgestellt.

Für detaillierte Dokumentation: Allgemeine Einstellungen/Eingabeanleitung | Indikatoreinstellungen/Eingabeanleitung | Backtests und Konfigurationsdateien

Sie können die MT5-Version hier herunterladen: Moving Average Strategy EA MT5

Hauptmerkmale:

  • Handelssystem basierend auf gleitenden Durchschnittskreuzungen mit anpassbaren Parametern (MA-Perioden, Typen)
  • Unterstützt mehrere Zeitrahmen für flexibles Trading
  • Mehrere Risikomanagement-Optionen: Stop-Loss, Take-Profit, Trailing Stops
  • Fortschrittliche Positionsgrößenverwaltung und Drawdown-Schutz
  • Zeit-/Tagfilter für kontrollierte Handelssitzungen
  • Echtzeit-Überwachungs-Dashboard
  • Pop-up-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen
  • Kompatibel mit MQL5 VPS für 24/7-Betrieb

Hinweis: Der Moving Average Strategy EA MT4 ist ein unverzichtbares Werkzeug für Trader, die Trendumkehrungen mit gleitenden Durchschnitten nutzen möchten, und bietet umsetzbare Einblicke und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Er ist darauf ausgelegt, Trades basierend auf konfigurierten Strategien auszuführen, garantiert jedoch keine Gewinne.

Wichtiger Rat:
Dies ist ein professionelles Handelswerkzeug, kein System mit garantierten Gewinnen. Erwarten Sie normale Marktschwankungen:

  • Testen Sie immer zuerst auf einem Demokonto
  • Beginnen Sie mit geringem Risiko (0,5-1% pro Trade)
  • Verwenden Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können
  • Regelmäßige Updates und optimierte Konfigurationsdateien werden vierteljährlich veröffentlicht. Für die neuesten Empfehlungen überprüfen Sie den MQL5-Blog im obigen Dokumentationsabschnitt.

Bewertungen 1
Ponziano Ciampi
240
Ponziano Ciampi 2025.05.29 08:28 
 

A recent EA, but very well designed and carefully developed. It’s an excellent choice if you have a clear MA Crossover strategy to apply. The author is highly responsive and open to improvements or discussion. I strongly recommend it.

Antwort auf eine Rezension