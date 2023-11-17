Moving Average Crossover EA MT4

Moving Average Strategy EA MT4 é uma ferramenta de trading automatizada sofisticada projetada para MetaTrader 4, que utiliza cruzamentos de médias móveis para capturar reversões de tendência e pontos de entrada potenciais. Este consultor especialista oferece aos traders uma solução versátil com configurações personalizáveis, garantindo execução precisa das negociações e gerenciamento robusto de riscos. Extensivamente testado, proporciona métodos de entrada eficientes, regras de saída flexíveis e consumo mínimo de recursos do sistema para uma negociação fluida.

O sistema inclui filtros de dia/hora para controle de sessões e suporta testes com dados históricos para validação de desempenho. Um painel em tempo real exibe negociações abertas, patrimônio da conta e métricas do sistema, enquanto menus de entrada intuitivos simplificam a configuração. Documentação detalhada é fornecida para todas as configurações.

Para documentação detalhada: Guia de Configurações Gerais | Guia de Configurações de Indicadores | Backtests e Arquivos de Configuração

Você pode baixar a versão para MT5 aqui: Moving Average Strategy EA MT5

Principais recursos:

  • Sistema de trading baseado em cruzamentos de médias móveis com parâmetros personalizáveis (períodos de MA, tipos)
  • Suporta múltiplos períodos de tempo para trading flexível
  • Múltiplas opções de gerenciamento de risco: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops
  • Gerenciamento avançado de tamanho de posição e proteção contra drawdowns
  • Filtros de tempo/dia para sessões de trading controladas
  • Painel de monitoramento em tempo real
  • Notificações por pop-ups, e-mail e push
  • Compatível com MQL5 VPS para operação 24/7

Nota: O Moving Average Strategy EA MT4 é uma ferramenta indispensável para traders que buscam capitalizar reversões de tendência utilizando médias móveis, oferecendo insights acionáveis e uma interface amigável. Ele é projetado para executar negociações com base em estratégias configuradas, mas não garante lucros.

Conselho importante:
Esta é uma ferramenta de trading profissional, não um sistema de lucros garantidos. Espere flutuações normais do mercado:

  • Sempre teste primeiro em uma conta demo
  • Comece com baixo risco (0,5-1% por negociação)
  • Use apenas o capital que você pode se permitir perder
  • Atualizações regulares e arquivos de configuração otimizados são lançados trimestralmente. Para as últimas recomendações, consulte o blog MQL5 na seção de documentação acima.

Confira todos os meus produtos: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contate-me para suporte: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessado em uma avaliação gratuita de 7 dias? Contate-me através da seção do meu perfil.


Ponziano Ciampi
240
Ponziano Ciampi 2025.05.29 08:28 
 

A recent EA, but very well designed and carefully developed. It’s an excellent choice if you have a clear MA Crossover strategy to apply. The author is highly responsive and open to improvements or discussion. I strongly recommend it.

