Moving Average Crossover EA MT4
- Experts
- Biswarup Banerjee
- Versão: 18.0
- Atualizado: 2 julho 2025
- Ativações: 20
Moving Average Strategy EA MT4 é uma ferramenta de trading automatizada sofisticada projetada para MetaTrader 4, que utiliza cruzamentos de médias móveis para capturar reversões de tendência e pontos de entrada potenciais. Este consultor especialista oferece aos traders uma solução versátil com configurações personalizáveis, garantindo execução precisa das negociações e gerenciamento robusto de riscos. Extensivamente testado, proporciona métodos de entrada eficientes, regras de saída flexíveis e consumo mínimo de recursos do sistema para uma negociação fluida.
O sistema inclui filtros de dia/hora para controle de sessões e suporta testes com dados históricos para validação de desempenho. Um painel em tempo real exibe negociações abertas, patrimônio da conta e métricas do sistema, enquanto menus de entrada intuitivos simplificam a configuração. Documentação detalhada é fornecida para todas as configurações.
Para documentação detalhada: Guia de Configurações Gerais | Guia de Configurações de Indicadores | Backtests e Arquivos de Configuração
Você pode baixar a versão para MT5 aqui: Moving Average Strategy EA MT5
Principais recursos:
- Sistema de trading baseado em cruzamentos de médias móveis com parâmetros personalizáveis (períodos de MA, tipos)
- Suporta múltiplos períodos de tempo para trading flexível
- Múltiplas opções de gerenciamento de risco: Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops
- Gerenciamento avançado de tamanho de posição e proteção contra drawdowns
- Filtros de tempo/dia para sessões de trading controladas
- Painel de monitoramento em tempo real
- Notificações por pop-ups, e-mail e push
- Compatível com MQL5 VPS para operação 24/7
Nota: O Moving Average Strategy EA MT4 é uma ferramenta indispensável para traders que buscam capitalizar reversões de tendência utilizando médias móveis, oferecendo insights acionáveis e uma interface amigável. Ele é projetado para executar negociações com base em estratégias configuradas, mas não garante lucros.
Conselho importante:
Esta é uma ferramenta de trading profissional, não um sistema de lucros garantidos. Espere flutuações normais do mercado:
- Sempre teste primeiro em uma conta demo
- Comece com baixo risco (0,5-1% por negociação)
- Use apenas o capital que você pode se permitir perder
- Atualizações regulares e arquivos de configuração otimizados são lançados trimestralmente. Para as últimas recomendações, consulte o blog MQL5 na seção de documentação acima.
A recent EA, but very well designed and carefully developed. It’s an excellent choice if you have a clear MA Crossover strategy to apply. The author is highly responsive and open to improvements or discussion. I strongly recommend it.