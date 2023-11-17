Moving Average Crossover EA MT4

Moving Average Strategy EA MT4 est un outil de trading automatisé sophistiqué conçu pour MetaTrader 4, exploitant les croisements de moyennes mobiles pour capturer les inversions de tendance et les points d’entrée potentiels. Cet expert advisor offre aux traders une solution polyvalente avec des paramètres personnalisables, garantissant une exécution précise des trades et une gestion robuste des risques. Largement testé, il propose des méthodes d’entrée efficaces, des règles de sortie flexibles et une consommation minimale de ressources système pour un trading fluide.

Le système inclut des filtres de jour/heure pour le contrôle des sessions et prend en charge les tests sur données historiques pour valider les performances. Un tableau de bord en temps réel affiche les trades ouverts, le capital du compte et les métriques du système, tandis que des menus d’entrée intuitifs simplifient la configuration. Une documentation détaillée est fournie pour tous les paramètres.

Pour une documentation détaillée : Guide des Paramètres Généraux | Guide des Paramètres des Indicateurs | Backtests et Fichiers de Configuration

Vous pouvez télécharger la version MT5 ici : Moving Average Strategy EA MT5

Caractéristiques principales :

  • Système de trading basé sur les croisements de moyennes mobiles avec des paramètres personnalisables (périodes de MA, types)
  • Prend en charge plusieurs cadres temporels pour un trading flexible
  • Options multiples de gestion des risques : Stop-Loss, Take-Profit, trailing stops
  • Gestion avancée de la taille des positions et protection contre les drawdowns
  • Filtres de temps/jour pour des sessions de trading contrôlées
  • Tableau de bord de suivi en temps réel
  • Notifications par pop-ups, e-mails et push
  • Compatible avec MQL5 VPS pour un fonctionnement 24/7

Remarque : Le Moving Average Strategy EA MT4 est un outil indispensable pour les traders cherchant à capitaliser sur les inversions de tendance à l’aide de moyennes mobiles, offrant des informations exploitables et une interface conviviale. Il est conçu pour exécuter des trades basés sur des stratégies configurées, mais ne garantit pas de profits.

Conseil important :
Ceci est un outil de trading professionnel, pas un système de profits garantis. Attendez-vous à des fluctuations normales du marché :

  • Testez toujours d’abord sur un compte démo
  • Commencez avec un faible risque (0,5-1 % par trade)
  • N’utilisez que le capital que vous pouvez vous permettre de perdre
  • Des mises à jour régulières et des fichiers de configuration optimisés sont publiés trimestriellement. Pour les dernières recommandations, consultez le blog MQL5 dans la section documentation ci-dessus.

Sito Pons
118
Sito Pons 2025.05.29 08:28 
 

A recent EA, but very well designed and carefully developed. It’s an excellent choice if you have a clear MA Crossover strategy to apply. The author is highly responsive and open to improvements or discussion. I strongly recommend it.

Biswarup Banerjee
33716
Risposta dello sviluppatore Biswarup Banerjee 2025.05.29 08:55
Thank you very much for your valuable feedback. I highly appreciate your help with improvement suggestions. I hope to make it more efficient with future discussions.
Rispondi alla recensione