IsEmailEnabled

Terminal ayarlarında belirtilen "STMP-sunucusuna e-posta gönderme" ve "oturum-açma" izinleri hakkında bilgi alır

bool  IsEmailEnabled() const 

Dönüş değeri

E-posta gönderme eylemine izin veriliyorsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

E-posta izni hakkında bilgi almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_EMAIL_ENABLED özelliği).