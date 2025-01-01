- Build
IsEmailEnabled
Terminal ayarlarında belirtilen "STMP-sunucusuna e-posta gönderme" ve "oturum-açma" izinleri hakkında bilgi alır
|
bool IsEmailEnabled() const
Dönüş değeri
E-posta gönderme eylemine izin veriliyorsa 'true', aksi durumda 'false'.
Not
E-posta izni hakkında bilgi almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_EMAIL_ENABLED özelliği).