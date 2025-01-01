DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTerminalInfoDataPath 

DataPath

Terminal veri klasörü hakkında bilgi alır.

string  DataPath() const 

Dönüş değeri

Müşteri terminalinin veri klasörü.

Not

Müşteri terminalinin veri klasörünü almak için TerminalInfoString() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_DATA_PATH özelliği).