DataPath Terminal veri klasörü hakkında bilgi alır. string DataPath() const Dönüş değeri Müşteri terminalinin veri klasörü. Not Müşteri terminalinin veri klasörünü almak için TerminalInfoString() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_DATA_PATH özelliği). Path CommonDataPath