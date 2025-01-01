MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTerminalInfoLanguage BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Language Müşteri terminalinin dili hakkında bilgi alır. string Language() const Dönüş değeri Müşteri terminalinde kullanılan dil. Not Dil hakkında bilgi almak için TerminalInfoString() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_LANGUAGE özelliği). DiskSpace Name