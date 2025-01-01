DokümantasyonBölümler
Müşteri terminalinin dili hakkında bilgi alır.

string  Language() const 

Dönüş değeri

Müşteri terminalinde kullanılan dil.

Not

Dil hakkında bilgi almak için TerminalInfoString() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_LANGUAGE özelliği).