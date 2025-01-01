DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTerminalInfoIsTradeAllowed 

IsTradeAllowed

Alım-satım işlemi izni hakkında bilgi alır.

bool  IsTradeAllowed() const 

Dönüş değeri

Alım-satım işlemine izin verilmişse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Alım-satım işlemi izni hakkında bilgi almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonu (TERMINAL_TRADE_ALLOWED özelliği).