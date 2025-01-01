MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTerminalInfoIsTradeAllowed BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsTradeAllowed Alım-satım işlemi izni hakkında bilgi alır. bool IsTradeAllowed() const Dönüş değeri Alım-satım işlemine izin verilmişse 'true', aksi durumda 'false'. Not Alım-satım işlemi izni hakkında bilgi almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonu (TERMINAL_TRADE_ALLOWED özelliği). IsDLLsAllowed IsEmailEnabled