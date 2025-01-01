- Build
Klasse CTerminalInfo
CTerminalInfo ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften der Umgebung eines MQL5-Programms.
Beschreibung
CTerminalInfo bietet den vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften der Umgebung eines MQL5-Programms.
Deklaration
class CTerminalInfo : public CObject
Kopf
#include <Trade\TerminalInfo.mqh>
Vererbungshierarchie
CTerminalInfo
Gruppen der Klassenmethode
Methoden der Zugriff auf die Terminal-Parameter vom Typ integer
Erhält die Buildnummer der Terminals
|
Erhält Informationen über die Verfügbarkeit der Verbindung an den Handelsserver
|
Erhält Informationen über die Erlaubnis DLL zu verwenden
|
Erhält Informationen über die Handelserlaubnis
|
Erhält Informationen über die Erlaubnis E-Mails mit dem SMTP-Server und in Terminal-Einstellungen eingegebenem Login zu senden
|
Erhält Informationen über die Erlaubnis Berichte über FTP für in Terminal-Einstellungen eingegebenen FTP-Server und Login zu senden
|
Erhält die maximale Anzahl der Balken auf dem Chart
|
Erhält Informationen über die Nummer der Codepage der im Terminal eingestellten Sprache
|
Erhält Informationen über die Anzahl der im System installierten Prozessorkerne
|
Erhält Informationen über die Größe des physischen Speichers im System (in MB)
|
Erhält Informationen über die Größe des Speichers, das dem Prozess von Terminal/Agent verfügbar ist (in MB)
|
Erhält Informationen über die Größe des freien Speichers, das dem Prozess von Terminal/Agent verfügbar ist (in MB)
|
Erhält Informationen über die Größe des Speichers, das von Terminal/Agent besetzt ist (in MB)
|
Erhält Informationen über den Typ des Client-Terminals/Agenten
|
Erhält Informationen über die vom Grafiken unterstützten OpenCL-Version
|
Erhält Informationen über die Größe des freien Festplattenspeichers
|
Methoden der Zugriff auf die Terminal-Parameter vom Typ string
|
|
Erhält Informationen über die Sprache des Client-Terminals
|
Erhält Informationen über den Namen des Terminals
|
Erhält Informationen über den Namen des Unternehmens
|
Erhält Informationen über den Ordner, in dem das Terminal gestartet ist
|
Erhält Informationen über den Ordner, in dem Terminaldaten gespeichert sind
|
Erhält Informationen über den Datenordner aller auf dem Computer installierten Terminals
|
Zugriff auf Funktionen API MQL5
|
|
Erhält Informationen über den integer-Parameter des Terminals
|
Erhält Informationen über den string-Parameter des Terminals