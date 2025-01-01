DokumentationKategorien
Klasse CTerminalInfo

CTerminalInfo ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften der Umgebung eines MQL5-Programms.

Beschreibung

Deklaration

   class CTerminalInfo : public CObject

Kopf

   #include <Trade\TerminalInfo.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CTerminalInfo

Gruppen der Klassenmethode

Methoden der Zugriff auf die Terminal-Parameter vom Typ integer

 

Build

Erhält die Buildnummer der Terminals

IsConnected

Erhält Informationen über die Verfügbarkeit der Verbindung an den Handelsserver

IsDLLsAllowed

Erhält Informationen über die Erlaubnis DLL zu verwenden

IsTradeAllowed

Erhält Informationen über die Handelserlaubnis

IsEmailEnabled

Erhält Informationen über die Erlaubnis E-Mails mit dem SMTP-Server und in Terminal-Einstellungen eingegebenem Login zu senden

IsFtpEnabled

Erhält Informationen über die Erlaubnis Berichte über FTP für in Terminal-Einstellungen eingegebenen FTP-Server und Login zu senden

MaxBars

Erhält die maximale Anzahl der Balken auf dem Chart

CodePage

Erhält Informationen über die Nummer der Codepage der im Terminal eingestellten Sprache

CPUCores

Erhält Informationen über die Anzahl der im System installierten Prozessorkerne

MemoryPhysical

Erhält Informationen über die Größe des physischen Speichers im System (in MB)

MemoryTotal

Erhält Informationen über die Größe des Speichers, das dem Prozess von Terminal/Agent verfügbar ist (in MB)

MemoryAvailable

Erhält Informationen über die Größe des freien Speichers, das dem Prozess von Terminal/Agent verfügbar ist (in MB)

MemoryUsed

Erhält Informationen über die Größe des Speichers, das von Terminal/Agent besetzt ist (in MB)

IsX64

Erhält Informationen über den Typ des Client-Terminals/Agenten

OpenCLSupport

Erhält Informationen über die vom Grafiken unterstützten OpenCL-Version

DiskSpace

Erhält Informationen über die Größe des freien Festplattenspeichers

Methoden der Zugriff auf die Terminal-Parameter vom Typ string

 

Language

Erhält Informationen über die Sprache des Client-Terminals

Name

Erhält Informationen über den Namen des Terminals

Company

Erhält Informationen über den Namen des Unternehmens

Path

Erhält Informationen über den Ordner, in dem das Terminal gestartet ist

DataPath

Erhält Informationen über den Ordner, in dem Terminaldaten gespeichert sind

CommonDataPath

Erhält Informationen über den Datenordner aller auf dem Computer installierten Terminals

Zugriff auf Funktionen API MQL5

 

InfoInteger

Erhält Informationen über den integer-Parameter des Terminals

InfoString

Erhält Informationen über den string-Parameter des Terminals

Methoden geerbt von der Klasse CObject

