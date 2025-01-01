Klasse CTerminalInfo

CTerminalInfo ist eine Klasse für den vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften der Umgebung eines MQL5-Programms.

Beschreibung

CTerminalInfo bietet den vereinfachten Zugriff auf die Eigenschaften der Umgebung eines MQL5-Programms.

Deklaration

class CTerminalInfo : public CObject

Kopf

#include <Trade\TerminalInfo.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CTerminalInfo

Gruppen der Klassenmethode

Methoden der Zugriff auf die Terminal-Parameter vom Typ integer Build Erhält die Buildnummer der Terminals IsConnected Erhält Informationen über die Verfügbarkeit der Verbindung an den Handelsserver IsDLLsAllowed Erhält Informationen über die Erlaubnis DLL zu verwenden IsTradeAllowed Erhält Informationen über die Handelserlaubnis IsEmailEnabled Erhält Informationen über die Erlaubnis E-Mails mit dem SMTP-Server und in Terminal-Einstellungen eingegebenem Login zu senden IsFtpEnabled Erhält Informationen über die Erlaubnis Berichte über FTP für in Terminal-Einstellungen eingegebenen FTP-Server und Login zu senden MaxBars Erhält die maximale Anzahl der Balken auf dem Chart CodePage Erhält Informationen über die Nummer der Codepage der im Terminal eingestellten Sprache CPUCores Erhält Informationen über die Anzahl der im System installierten Prozessorkerne MemoryPhysical Erhält Informationen über die Größe des physischen Speichers im System (in MB) MemoryTotal Erhält Informationen über die Größe des Speichers, das dem Prozess von Terminal/Agent verfügbar ist (in MB) MemoryAvailable Erhält Informationen über die Größe des freien Speichers, das dem Prozess von Terminal/Agent verfügbar ist (in MB) MemoryUsed Erhält Informationen über die Größe des Speichers, das von Terminal/Agent besetzt ist (in MB) IsX64 Erhält Informationen über den Typ des Client-Terminals/Agenten OpenCLSupport Erhält Informationen über die vom Grafiken unterstützten OpenCL-Version DiskSpace Erhält Informationen über die Größe des freien Festplattenspeichers Methoden der Zugriff auf die Terminal-Parameter vom Typ string Language Erhält Informationen über die Sprache des Client-Terminals Name Erhält Informationen über den Namen des Terminals Company Erhält Informationen über den Namen des Unternehmens Path Erhält Informationen über den Ordner, in dem das Terminal gestartet ist DataPath Erhält Informationen über den Ordner, in dem Terminaldaten gespeichert sind CommonDataPath Erhält Informationen über den Datenordner aller auf dem Computer installierten Terminals Zugriff auf Funktionen API MQL5 InfoInteger Erhält Informationen über den integer-Parameter des Terminals InfoString Erhält Informationen über den string-Parameter des Terminals