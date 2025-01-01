MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTerminalInfoIsDLLsAllowed BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsDLLsAllowed DLL kullanım izni hakkında bilgi alır. bool IsDLLsAllowed() const Dönüş değeri DLL kullanımına izin verilmişse 'true', aksi durumda 'false'. Not DLL kulanım izni bilgisini TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanarak alır (TERMINAL_DLLS_ALLOWED özelliği). IsConnected IsTradeAllowed