IsDLLsAllowed

DLL kullanım izni hakkında bilgi alır.

bool  IsDLLsAllowed() const 

Dönüş değeri

DLL kullanımına izin verilmişse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

DLL kulanım izni bilgisini TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanarak alır (TERMINAL_DLLS_ALLOWED özelliği).