IsConnected

Alım-satım sunucusuyla kurulan bağlantı hakkında bilgi alır.

bool  IsConnected() const 

Dönüş değeri

Terminal alım-satım sunucusuna bağlıysa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Bağlantı bilgisini almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_CONNECTED özelliği).