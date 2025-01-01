MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTerminalInfoIsConnected BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString IsConnected Alım-satım sunucusuyla kurulan bağlantı hakkında bilgi alır. bool IsConnected() const Dönüş değeri Terminal alım-satım sunucusuna bağlıysa 'true', aksi durumda 'false'. Not Bağlantı bilgisini almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_CONNECTED özelliği). Build IsDLLsAllowed