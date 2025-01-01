DokümantasyonBölümler
Bilgisayara yüklenmiş tüm müşteri terminalleri için kullanılan ortak veri klasörünün adresini alır

string  CommonDataPath() const 

Dönüş değeri

Ortak veri klasörü.

Not

Ortak klasörü almak için TerminalInfoString() fonksiyonunu kullanır (COMMON_DATA_PATH özelliği).