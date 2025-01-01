MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTerminalInfoCommonDataPath BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString CommonDataPath Bilgisayara yüklenmiş tüm müşteri terminalleri için kullanılan ortak veri klasörünün adresini alır string CommonDataPath() const Dönüş değeri Ortak veri klasörü. Not Ortak klasörü almak için TerminalInfoString() fonksiyonunu kullanır (COMMON_DATA_PATH özelliği). DataPath InfoInteger