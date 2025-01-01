DokümantasyonBölümler
Mql5 program ortamının karşılık gelen özelliğinin değerini alır.

int  TerminalInfoInteger(
   int  property_id      // özellik tanımlayıcısı
   );

Parametreler

property_id

[in] Özellik tanımlayıcısı. ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir.

Dönüş değeri

int tipli bir değer.

Not

Özellik değerini almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır.