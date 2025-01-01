- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
InfoInteger
Mql5 program ortamının karşılık gelen özelliğinin değerini alır.
|
int TerminalInfoInteger(
Parametreler
property_id
[in] Özellik tanımlayıcısı. ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER sayımının değerlerinden biri olabilir.
Dönüş değeri
int tipli bir değer.
Not
Özellik değerini almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır.