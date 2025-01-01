DokümantasyonBölümler
Terminal veri klasörü hakkında bilgi alır.

string  Path() const 

Dönüş değeri

Terminal veri klasörü.

Not

Terminal veri klasörünün bilgisini almak için TerminalInfoString() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_PATH özelliği).