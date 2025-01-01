MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTerminalInfoPath BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Path Terminal veri klasörü hakkında bilgi alır. string Path() const Dönüş değeri Terminal veri klasörü. Not Terminal veri klasörünün bilgisini almak için TerminalInfoString() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_PATH özelliği). Company DataPath