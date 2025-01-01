DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTerminalInfoIsFtpEnabled 

IsFtpEnabled

Terminal ayarlarında belirtilen "FTP-sunucusuna rapor gönderme" ve "oturum-açma" izinleri hakkında bilgi alır

bool  IsFtpEnabled() const 

Dönüş değeri

FTP sunucusuna rapor gönderme eylemine izin veriliyorsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

FTP-sunucusuna rapor gönderme izni hakkında bilgi almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_FTP_ENABLED özelliği).