- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
IsFtpEnabled
Terminal ayarlarında belirtilen "FTP-sunucusuna rapor gönderme" ve "oturum-açma" izinleri hakkında bilgi alır
|
bool IsFtpEnabled() const
Dönüş değeri
FTP sunucusuna rapor gönderme eylemine izin veriliyorsa 'true', aksi durumda 'false'.
Not
FTP-sunucusuna rapor gönderme izni hakkında bilgi almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_FTP_ENABLED özelliği).