DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTerminalInfoCPUCores 

CPUCores

CPU çekirdeklerinin sayısı hakkında bilgi alır.

int  CPUCores() const 

Dönüş değeri

CPU çekirdeklerinin sayısı.

Not

CPU çekirdeklerinin sayısını almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_CPU_CORES özelliği).