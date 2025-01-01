MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTerminalInfoCPUCores BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString CPUCores CPU çekirdeklerinin sayısı hakkında bilgi alır. int CPUCores() const Dönüş değeri CPU çekirdeklerinin sayısı. Not CPU çekirdeklerinin sayısını almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_CPU_CORES özelliği). CodePage MemoryPhysical