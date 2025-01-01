DokümantasyonBölümler
Grafik kartı tarafından desteklenen OpenCL sürümü hakkında bilgi alır.

int  OpenCLSupport() const 

Dönüş değeri

Dönüş değeri şu şekildedir: 0x00010002 = "1.2". 0 değeri, OpenCL desteğinin bulunmadığını gösterir.

Not

OpenCL sürümü hakkında bilgi almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_OPENCL_SUPPORT özelliği).