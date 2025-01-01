MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTerminalInfoOpenCLSupport BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString OpenCLSupport Grafik kartı tarafından desteklenen OpenCL sürümü hakkında bilgi alır. int OpenCLSupport() const Dönüş değeri Dönüş değeri şu şekildedir: 0x00010002 = "1.2". 0 değeri, OpenCL desteğinin bulunmadığını gösterir. Not OpenCL sürümü hakkında bilgi almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_OPENCL_SUPPORT özelliği). IsX64 DiskSpace