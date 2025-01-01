MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTerminalInfoBuild BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString Build Müşteri terminalinin kurulum numarasını alır. int CBuild() const Dönüş değeri Müşteri terminalinin kurulum numarası. Not Kurulum numarasını almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_BUILD özelliği). CTerminalInfo IsConnected