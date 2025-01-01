DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTerminalInfoBuild 

Build

Müşteri terminalinin kurulum numarasını alır.

int  CBuild() const 

Dönüş değeri

Müşteri terminalinin kurulum numarası.

Not

Kurulum numarasını almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_BUILD özelliği).