- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
MaxBars
Müşteri terminalinin ayarlarında belirtilen, çizelge üzerindeki maksimum çubuk sayısını alır.
int MaxBars() const
Dönüş değeri
Çizelge üzerindeki maksimum çubuk sayısı.
Not
Çizelge üzerindeki maksimum çubuk sayısını almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_MAXBARS özelliği).