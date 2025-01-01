DokümantasyonBölümler
MaxBars

Müşteri terminalinin ayarlarında belirtilen, çizelge üzerindeki maksimum çubuk sayısını alır.

int  MaxBars() const 

Dönüş değeri

Çizelge üzerindeki maksimum çubuk sayısı.

Not

Çizelge üzerindeki maksimum çubuk sayısını almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_MAXBARS özelliği).