MemoryUsed
Terminal/temsilci işlemleri tarafından kullanılan bellek miktarı hakkında (Mb cinsinden) bilgi alır.
int MemoryUsed() const
Dönüş değeri
Terminal/temsilci işlemleri tarafından kullanılan bellek miktarı (Mb cinsinden).
Not
Kullanılan bellek miktarı hakkında bilgi almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_MEMORY_USED özelliği).