- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
CTerminalInfo
CTerminalInfo 类用于简便地访问 mql5 程序环境的属性。
描述
CTerminalInfo 类可供访问 mql5 程序环境的属性。
声明
class CTerminalInfo : public CObject
标称库文件
#include <Trade\TerminalInfo.mqh>
继承体系
CTerminalInfo
类方法分组
用于访问整数型属性的方法
获取客户终端集成构建的版本号
获取有关与交易服务器连接的信息
获取有关使用 DLL 权限的信息
获取有关交易权限的信息
获取发送电子邮件至 SMTP 服务器的权限和登录信息, 需在终端设置里指定
获取发送交易报告至 FTP 服务器的权限和登录信息, 需在终端设置里指定
获取有关在图表上最大柱线数量的信息
获取有关客户终端语言代码页的信息
获取有关 CPU 核心的信息
获取有关物理内存的信息 (以兆字节为单位)
获取有关提供给终端/代理进程的总内存的信息 (以兆字节为单位)
获取有关可供给终端/代理进程的自由内存的信息 (以兆字节为单位)
获取有关终端/代理进程使用内存的信息 (以兆字节为单位)
获取有关客户终端类型的信息 (32/64 位)
获取有关显示卡支持的 OpenCL 版本信息
获取有关自由磁盘空间的信息 (以兆字节为单位)
用于访问字符串型属性的方法
获取客户终端语言
获取客户终端名称
获取客户终端所属公司
获取客户终端文件夹
获取客户终端数据文件夹
获取安装在电脑上的客户终端公用数据文件夹
访问 MQL5 API 函数
获取整数类型属性的值
获取字符串类型属性的值