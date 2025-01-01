Build 获取客户终端集成构建的版本号

IsConnected 获取有关与交易服务器连接的信息

IsDLLsAllowed 获取有关使用 DLL 权限的信息

IsTradeAllowed 获取有关交易权限的信息

IsEmailEnabled 获取发送电子邮件至 SMTP 服务器的权限和登录信息, 需在终端设置里指定

IsFtpEnabled 获取发送交易报告至 FTP 服务器的权限和登录信息, 需在终端设置里指定

MaxBars 获取有关在图表上最大柱线数量的信息

CodePage 获取有关客户终端语言代码页的信息

CPUCores 获取有关 CPU 核心的信息

MemoryPhysical 获取有关物理内存的信息 (以兆字节为单位)

IsX64 获取有关客户终端类型的信息 (32/64 位)

OpenCLSupport 获取有关显示卡支持的 OpenCL 版本信息

DiskSpace 获取有关自由磁盘空间的信息 (以兆字节为单位)

用于访问字符串型属性的方法

Language 获取客户终端语言

名称 获取客户终端名称

Company 获取客户终端所属公司

Path 获取客户终端文件夹

DataPath 获取客户终端数据文件夹

CommonDataPath 获取安装在电脑上的客户终端公用数据文件夹

访问 MQL5 API 函数

InfoInteger 获取整数类型属性的值