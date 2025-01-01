文档部分
MQL5参考标准程序库交易类CTerminalInfo 

CTerminalInfo

CTerminalInfo 类用于简便地访问 mql5 程序环境的属性。

描述

CTerminalInfo 类可供访问 mql5 程序环境的属性。

声明

   class CTerminalInfo : public CObject

标称库文件

   #include <Trade\TerminalInfo.mqh>

继承体系

  CObject

      CTerminalInfo

类方法分组

用于访问整数型属性的方法

 

Build

获取客户终端集成构建的版本号

IsConnected

获取有关与交易服务器连接的信息

IsDLLsAllowed

获取有关使用 DLL 权限的信息

IsTradeAllowed

获取有关交易权限的信息

IsEmailEnabled

获取发送电子邮件至 SMTP 服务器的权限和登录信息, 需在终端设置里指定

IsFtpEnabled

获取发送交易报告至 FTP 服务器的权限和登录信息, 需在终端设置里指定

MaxBars

获取有关在图表上最大柱线数量的信息

CodePage

获取有关客户终端语言代码页的信息

CPUCores

获取有关 CPU 核心的信息

MemoryPhysical

获取有关物理内存的信息 (以兆字节为单位)

MemoryTotal

获取有关提供给终端/代理进程的总内存的信息 (以兆字节为单位)

MemoryAvailable

获取有关可供给终端/代理进程的自由内存的信息 (以兆字节为单位)

MemoryUsed

获取有关终端/代理进程使用内存的信息 (以兆字节为单位)

IsX64

获取有关客户终端类型的信息 (32/64 位)

OpenCLSupport

获取有关显示卡支持的 OpenCL 版本信息

DiskSpace

获取有关自由磁盘空间的信息 (以兆字节为单位)

用于访问字符串型属性的方法

 

Language

获取客户终端语言

名称

获取客户终端名称

Company

获取客户终端所属公司

Path

获取客户终端文件夹

DataPath

获取客户终端数据文件夹

CommonDataPath

获取安装在电脑上的客户终端公用数据文件夹

访问 MQL5 API 函数

 

InfoInteger

获取整数类型属性的值

InfoString

获取字符串类型属性的值

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare