Company

Brokerın ismi hakkında bilgi alır.

string Company() const

Dönüş değeri

Brokerın ismi.

Not

Broker ismini almak için TerminalInfoString() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_COMPANY özelliği).