Company

Brokerın ismi hakkında bilgi alır.

string  Company() const 

Dönüş değeri

Brokerın ismi.

Not

Broker ismini almak için TerminalInfoString() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_COMPANY özelliği).