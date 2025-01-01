DokümantasyonBölümler
CodePage

Müşteri terminalindeki dilin kod sayfası hakkında bilgi alır.

int  CodePage() const 

Dönüş değeri

Müşteri terminalindeki dilin kod sayfası.

Not

Kod sayfasını almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_CODEPAGE özelliği).