MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTerminalInfoCodePage BuildIsConnectedIsDLLsAllowedIsTradeAllowedIsEmailEnabledIsFtpEnabledMaxBarsCodePageCPUCoresMemoryPhysicalMemoryTotalMemoryAvailableMemoryUsedIsX64OpenCLSupportDiskSpaceLanguageNameCompanyPathDataPathCommonDataPathInfoIntegerInfoString CodePage Müşteri terminalindeki dilin kod sayfası hakkında bilgi alır. int CodePage() const Dönüş değeri Müşteri terminalindeki dilin kod sayfası. Not Kod sayfasını almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_CODEPAGE özelliği). MaxBars CPUCores