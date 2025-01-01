DokümantasyonBölümler
Müşteri terminali ve temsilciler için ayrılan serbest bellek alanı hakkında (Mb cinsinden) bilgi alır

int  MemoryTotal() const 

Dönüş değeri

Terminal ve temsilciler için ayrılan serbest bellek alanı.

Not

Serbest bellek alanı hakkında bilgi almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_MEMORY_TOTAL özelliği).