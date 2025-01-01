DokümantasyonBölümler
MemoryTotal

Terminal/temsilci işlemleri için ayrılmış toplam bellek miktarı hakkında (Mb cinsinden) bilgi alır.

int  MemoryTotal() const 

Dönüş değeri

Terminal/temsilci işlemleri için ayrılmış toplam bellek miktarı.

Not

Tooplam bellek miktarı hakkında bilgi almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_MEMORY_TOTAL özelliği).