DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTerminalInfoIsX64 

IsX64

Müşteri terminalinin tipi hakkında bilgi alır

bool  IsX64() const 

Dönüş değeri

64-bit sürümü ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Müşteri terminalinin tipi hakkında bilgi almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_X64 özelliği).