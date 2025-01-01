DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCTerminalInfoMemoryPhysical 

MemoryPhysical

Fiziksel bellek hakkında (Mb cinsinden) bilgi alır

int  MemoryPhysical() const 

Dönüş değeri

Fiziksel bellek (Mb cinsinden).

Not

Fiziksel bellek alanı hakkında bilgi almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL özelliği).