DiskSpace
Müşteri terminali ve temsilciler için ayrılan serbest disk alanı hakkında (Mb cinsinden) bilgi alır
int MDiskSpace() const
Dönüş değeri
Müşteri terminali ve temsilciler için ayrılan serbest disk alanı (dosyalar için MQL5\Files klasörüne kaydedilir).
Not
Serbest disk alanı bilgisini almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_DISK_SPACE özelliği).