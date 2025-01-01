DiskSpace

Müşteri terminali ve temsilciler için ayrılan serbest disk alanı hakkında (Mb cinsinden) bilgi alır

int MDiskSpace() const

Dönüş değeri

Müşteri terminali ve temsilciler için ayrılan serbest disk alanı (dosyalar için MQL5\Files klasörüne kaydedilir).

Not

Serbest disk alanı bilgisini almak için TerminalInfoInteger() fonksiyonunu kullanır (TERMINAL_DISK_SPACE özelliği).